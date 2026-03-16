姜濤處男倫敦騷自嘲「唔識唱歌」 台上感謝黃偉文：你永遠係我最喜歡嘅作詞人

姜濤首個個人海外巡演《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》倫敦站日前（13日）於英國倫敦OVO Arena Wembley圓滿舉行，全場氣氛高漲。姜濤不僅以勁歌熱舞回饋海外樂迷，更在台上分享日前觀賞音樂劇《歌劇魅影》的深刻感悟，自嘲「聽完佢哋唱歌，自己真係唔識唱歌」，並真摯感謝著名作詞人黃偉文（Wyman）多年來的支持。

姜濤跳唱開場揭開序幕

演唱會在一連串勁歌熱舞中揭開序幕，姜濤接連唱跳出《黑月》、《Dummy》、《鏡中鏡》及《寂寞太陽》，瞬間點燃全場氣氛。其後，他在台上由團隊協助抹汗、整理妝髮，並趁機與粉絲閒談分享：「第一次世巡，多謝幕後團隊的努力。當中有一些重新編排，如果有不足的地方，大家可以給予意見，我們會繼續在每一個巡迴站裡面做得越來越好。」

姜濤睇音樂劇後頓感不足

姜濤又透露演出前特意前往欣賞著名音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），他說：「嘩！真係好勁，成盞燈跌落嚟！聽完佢哋唱歌，自己真係唔識唱歌。開頭我仲諗佢係冇咪就咁唱？後來知道個咪原來係喺個頭頂，真係好犀利，學到唔少嘢，仲有成個製作，所以推介大家去睇。」他又興奮表示：「好開心嚟到英國，大家又專程飛嚟。今晚仲有一位我一直敬重、幫助我的Wyman老師（黃偉文），佢喺我演藝生涯中幫咗好多，好多我重要嘅作品好似《Master Class》、《岩巉》都係由佢填詞。每一次Wyman老師話好難約我食飯，我真係好怕醜，我唔係好識講嘢，但今日想喺台上面講，你永遠係我最喜歡嘅作詞人！如果我有機會再嚟，希望你次次都嚟，幫我寫多啲歌，多謝多謝！」

阿姜驚喜唱出黎明《夏日傾情》

Encore環節，姜濤唱出《你要倔強》及《蒙著嘴說愛你》外，更驚喜唱出黎明經典金曲《夏日傾情》，令全場瘋狂。他同時感謝各地粉絲的支持：「知道好多人有時少返香港，有啲唔係住倫敦，山長水遠嚟，有揸好耐車，好多謝大家風雨不改，去支持一個叫姜濤嘅人。仲有由香港飛過嚟嘅姜糖，我先有機會去見識更加多唔同地方。出道都差不多七、八年，好多高高低低，好多事情發生，你哋見到、你哋見唔到，姜濤A、姜濤B，好多好多嘅嘢都匯集喺呢首歌入面。送俾你哋，每個人都可以對自己《好得太過份》。」

姜濤宣布巡演加開美加澳門站

姜濤最後更帶來驚喜消息，他宣布繼英國站後，巡演將於3月29日移師多倫多、4月4日美國雷諾舉行，而下一站將於6月登陸澳門，引發全場歡呼。