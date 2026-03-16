女兒當自強《魔音女團》《臥底嬌娃》相呼應 女素人《唱錢》首奪10萬獎金丨原來視咁的

上周日適逢「三八婦女節」，剛好TVB由劇集、綜藝到預告推出的節目，無獨有偶都與「女性」拉上關係，既有真人騷女藝員面試、又有女性素人勇奪10萬獎金，配合熱播女團劇集，可謂十分應節。

「40歲靚太」Mani在《唱錢》贏得節目首個10萬元獎金。

張曦雯、陳瀅、羅毓儀在《臥底嬌娃》放下女神包袱，以反差極大的角色演出。

先講新鮮熱辣前晚播出的《唱錢》「素人版」，上回講到「40歲靚太」Mani，以平均綜合成績90.12%，成功挑戰《信者得愛》、《Show You》、《後來》、《紅豆》及《女神》先過5關。當時已經覺得靚媽「有啲嘢」，想不到她前晚再克服《雨愛》、《失戀無罪》、《相信一切是最好的安排》，最後毫不猶豫挑戰第9關打大佬，而Monster級歌曲是前商台新抱彭玲的歌曲《一枝花》。Eric Kwok評論這首歌難度在於由低音開始，接住中音上場，到最後一大段高音，對唱者的氣量考驗極大，只要換錯一口氣便前功盡廢。最後Mani有驚無險下贏得節目首個10萬元獎金，她優勝處不但在於唱功扎實，而且心理質素極強，毫不怯場，一張撲克臉仿如沒有情緒起伏，難得是過關之餘，餘音嫋嫋唱出歌手水準，都說現今女性不容小覷。小插曲是Mani年輕時曾有歌手夢，她此次參賽的目的很搞笑，就是能到TVB的化妝間化妝出鏡，只此而已。

胡敏芝被形容為「唱極都唱唔中旋律」。

《魔音女團》雲集TVB眾多小花藝員參加試音。

《唱錢》標榜憑唱功奪獎，原來唱得「另類」都可以有出路，講的是上星期開始面試的《魔音女團》，節目為「潛能」重新定義，將缺點包裝成賣點。上周雲集TVB眾多小花藝員參加試音，面試過程可以在YouTube一刀不剪重溫，內容可以用「一言難盡」同「無話可說」來形容。意想不到是一眾小花的「魔音」，竟成功在網上洗版，表表者有王嘉慧、俞可程的表現，可以用令人震驚來形容。同樣出眾的葉靖儀有齊走音兼甩beat，但勝在熱褲勁舞配襯，為有望入圍打開另一扇窗。至於「真心膠」是獲「班主任」陳奐仁點評的胡敏芝，被形容為「唱極都唱唔中旋律」、「無一個位上到軌道，由頭miss到尾」，但勝在「好睇兼睇得舒服」，憑甜美取勝。單看上述評語及網絡洗版度，就知這節目殊不簡單。相信最後入圍的16位小花，必有過人之長。

展現女性多元魅力

提到女性節目不得不講由張曦雯、陳瀅、羅毓儀主演的熱播劇《臥底嬌娃》，集警匪、搞笑與女團元素於一身。3位女士徹底放下女神包袱，以反差極大的角色演出，成為全劇焦點。3人以女團身份擔任無間道查案，擅演「專業戶」的張曦雯今次挑戰喜劇路線，不計形象扮傻搞笑之餘，不忘展現美好身段，一套瑜伽服出場，迷倒不少網民。陳瀅於劇中亦不閒着，除「武力擔當」亦不時展現柔情一面，情挑目標人物穿短裙來回上落樓梯的畫面，令人百看不厭。年紀最輕的羅毓儀憑嬌小身型，以賣萌取勝。事實證明當今女性獨立自主，有自信、有擔當，TVB亦順應時代潮流，炮製以女性為主的劇集、節目，藉以展現女性多元魅力，貼近觀眾共鳴。

