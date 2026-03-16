《公公出埠》老Best組合相隔9年再合體 蕭正楠孖黎耀祥掟雪球夾攻曹永廉丨原來視咁的

TVB全新旅遊節目《他們的澳洲駕期》於今晚起、逢周一至五晚10點30分翡翠台播映，請來兩組藝人老友結伴自駕遊，分別有黎耀祥、曹永廉、蕭正楠的冬天之旅，以及吳若希、戴祖儀、丁子朗的夏日之旅。兩組人於不同季節出發，感受澳洲不一樣的壯麗風光，但不變的是自駕遊的意義，沿路驚喜不停，考驗友情以至面對人生高低的態度。

黎耀祥、曹永廉坐在雪橇上，蕭正楠則站在雪橇尾控制左右。

曹永廉被兩位老Best夾攻。

曹永廉未能啟動車輛，最後要搵人求救。

黎耀祥、曹永廉、蕭正楠合演2016年播映的劇集《公公出宮》大受歡迎，3人因該劇成為好友，翌年獲公司安排拍攝旅遊節目《公公出埠》，於旅程中「互相傷害」，令觀眾睇得非常過癮。今次他們相隔9年再度合體拍攝旅遊節目，默契程度有增無減！3位老Best甫抵墨爾本機場，即駕車往當地最古老的市集——墨爾本南部市集「食買玩」。他們先到最受歡迎的食店品嘗生蠔，阿蕭食完後激讚新鮮又甜美，店主手舞足蹈表示吃多些蠔可增強「Energy」，阿蕭即指阿廉要「進補」，店主笑言吃完可變Superman，阿廉聞言急不及待食多隻，更邊食邊反眼露出享受樣。之後阿廉表示要買兒子喜歡的手信，但被祥哥和阿蕭寸：「平嘅買畀個仔，貴嘅買畀自己。」阿蕭更追擊：「唔怪得佢個仔咁反叛。」

阿廉非常享受食生蠔的滋味。

黎耀祥、曹永廉與蕭正楠即興畫畫。

3人坐纜車上山頂。

第2站他們到墨爾本皇家拱廊，參觀特色小巷及各式各樣的商店，感受當地的悠閒氣氛。他們到了一間餐廳坐低把酒談心。祥哥說：「其實自駕遊我覺得有少少似人生，自己路自己揀。」第3站是充滿藝術氣息的維多利亞國家美術館，除了欣賞名畫外，他們更在美術館的工作坊即席揮毫！翌日早上7時他們出發往滑雪勝地——布勒山，不過出發前遇上阻滯，負責駕車的阿廉搞了一大輪都啟動不了汽車，更令汽車發出「嗶嗶」聲，最終逼於無奈落車找人求救，結果一名老外到座駕位視察後，一個動作便令汽車啟動，阿廉即被兩位老Best指着來恥笑！

阿廉想阿蕭拉雪橇

抵達目的地後，他們乘纜車上山頂玩「唔准諗即刻答」，玩法是例如「你哋之中邊個最鹹濕？」，之後再用雪球擲覺得最鹹濕的人，結果9成都是阿廉被擲，阿蕭笑言所有問題都是為阿廉而設，並指自己與太太黃翠如曾被阿廉出言「侮辱」，所以3人之中阿廉最毒舌！他們又乘坐由10隻雪橇犬拉着的雪橇，在雪地上飛馳。祥哥和阿廉坐在雪橇上，阿蕭和滑雪場教練則站在雪橇尾部，負責控制方向，3人大呼好玩又刺激，阿廉笑言：「我覺得好享受，因為阿蕭喺後面。其實我都想試吓阿蕭喺前面拉，不過佢唔肯。