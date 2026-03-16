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屢傳婚變吳奇隆罕與失婚舊愛徐若瑄同框 陳年戀情掀討論 女方曾淚訴初戀「從未被承認」

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-16 HKT

台灣男團「小虎隊」出身的吳奇隆與內地女星劉詩詩的10年婚姻屢傳紅燈，但又曾被見到二人陪兒子「步步」，令婚變傳聞十分迷離。吳奇隆近日罕有返台灣，出席舊經理人公司開麗的同學會，意外與舊愛同場，引起網民討論。

劉詩詩生日吳奇隆冇影

劉詩詩於3月10日度過39歲生日，老公吳奇隆卻沒有公開向老婆送祝福，但兩日後吳奇隆返台灣參加參加開麗同學會，同場有姜育恆、「少女隊」出身的徐若瑄、王思涵、「紅孩兒」張洛君、王海輪、張克帆、李之勤、姚黛瑋、傅薇、劉爾金、宋少卿等。

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開麗邁向40年近日舉行聚餐，當中的大合照見到吳奇隆與「舊愛」徐若瑄同框，二人在合照上站得遠遠，沒有互動，但另一張合照就見到二內人臉紅紅，中間只隔住一人，令網民感嘆畫面難得。

徐若瑄15歲奪美少女冠軍

「開麗娛樂」前身為台灣綜藝大姊大張小燕與知名經理人苗秀麗成立的「開麗創意組合」，當年捧紅「小虎隊」，後期有潘瑋柏。徐若瑄當年以15歲之齡參加《TV新秀爭霸戰》奪得才藝美少女冠軍入行，之後因多次與「小虎隊」同場，傳出戀上吳奇隆，而且是徐若瑄的初戀。

徐若瑄不甘心男方拒認愛

徐若瑄曾在節目中提到初戀對象，二人拍拖逾兩年，卻遭男方以母親反對為由結束關係，徐若瑄坦言當時在工作中，會忍不住流淚，連食飯都會喊。徐若瑄曾在《康熙來了》透露失戀後最不甘心從未被承認：「甩了你沒關係，就是緣分到了，比較讓人家不開心是，你跟這人交往過，但他從來就不承認。」

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