中年好聲音4丨「五燈之王」袁帥爆冷出局 抱病上陣失聲大失準 肥媽狠批：好心你爭氣啦

TVB歌唱真人騷《中年好聲音 4》昨晚 （15日）播映「導師分組賽」最終回，「綠隊」教唱歌KOL張嘉銘（Calvin Sir）、「紅隊」布志綸（布Sir）及「紫隊」高少華（銀老師）派出「五燈戰隊」出戰，結果三隊在三集累積分數竟出現同分。

「最五燈嘅五燈」袁帥被淘汰

最後由5位評審選出3位選手淘汰出局，最後選出「紫隊」的袁帥、「紅隊」朗尼和「綠隊」的袁梓嘉。本身是聲樂老師的袁帥曾被評審讚「最五燈嘅五燈」，過往曾在不少歌唱比賽獲得冠軍，今次選唱那英的《白天不懂夜的黑》表現失準，不少人都感到意外。

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袁帥失聲兼走音被肥媽鬧爆

袁帥以《白天不懂夜的黑》出戰，唱到中段部分，袁帥一度施展其「海豚音」，不過其後出現失聲兼走音，袁帥唱畢解釋自己病了10日，最後只得85分，肥媽忍亦表示：「你明知今日唔舒服，個嗌嘅即興部分就唔好嗌，你嗌完之後即刻失聲，你自己知，如果你唔嗌到咁高，你唔會破聲。而家除咗為自己比賽，仲係為團隊比賽，係應該租穩陣啲，你諗吓你咁靚嘅聲，出咗咁嘅錯，我都係扣你兩分，好心你爭氣啦阿仔。」張佳添亦大嘆可惜，指袁帥懂得唱歌，應該用其他比 較舒服的方法演繹歌曲：「你嘅策略有少少失策。」

袁帥其後亦有在FB發文：

這一集播出之後，很多朋友應該都會看到我的離開。我在《中年好聲音4》的旅程也正式告一段落了。 其實錄製那天，團隊分組賽的三集我們是連續一齊錄的，從早上一直到凌晨，當錄到第二集時，看到我們隊伍的分數最低，又接連有兩位隊友的離開，老實說心裡真的很難受。一路走過來，大家一起練歌，一起排練，一起互相打氣，突然看著身邊的人一個個離開，情緒真的有點撐不住。 我那時候真的哭到幾乎停不下來。 等輪到我上場的時候，其實整個人的情緒還沒完全緩過來，高音那一下直接失聲，我自己在台上也很清楚，那不是我平時的狀態。 再加上那段時間已經生病差不多10天，一直在咳嗽和發燒，但還是很想把這個舞台好好完成，所以選擇帶著不太好的狀態上台。 不過說到底，無論甚麼原因，舞台上的表現都是最真實的結果。當晚沒有唱好，就是沒有唱好，這個也是我需要承擔的結果。 其實也算是一個很深刻的提醒：舞台上不只考驗唱功，也考驗一個人的情緒管理，心理狀態和身體狀況。 回頭看，這一段經歷對我來說反而很珍貴。這一路走來，我真的非常感恩能夠站上《中年好聲音4》的舞台。因為在這個年紀，還能站在這樣一個舞台上，為自己喜歡的音樂拼盡全力，其實已經是一件很幸福的事情。 謝謝評審，導師，節目組，也謝謝一直支持和鼓勵我的朋友們。 每一盞亮起的燈，每一句鼓勵，每一個建議，我都記在心裡。 比賽會結束，但音樂不會。我會繼續唱，也希望未來能在不同的舞台，再和大家見面。 謝謝你們一路的陪伴

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「紅隊」朗尼別多謝太太

「紅隊」的朗尼表示很感激評審們的意見，並特別多謝太太：「如果冇佢嘅支持，我係冇辦法放低晒美國所有嘢， 返嚟沉浸式 Enjoy 呢個舞台。」而彭梓嘉表示人到中年能踏上這個舞台實屬難得， 由海選到今次演出都獲益良多：「雖然我今日離開呢個舞台，但我離開得好無憾。」