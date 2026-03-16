奧斯卡2026完整得獎名單出爐 Michael B. Jordan Jessie Buckley首封影帝影后 《一戰再戰》成最大贏家

奧斯卡2026丨《第98屆奧斯卡金像獎》於美國時間3月15日在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。結果Michael B. Jordan憑《罪人們》以黑馬姿態贏得影帝，影后則由Jessie Buckley憑 《哈姆尼特》奪得。

75歲Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡

率先頒發的是最佳女配角，結果由年屆75歲的Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡，是她繼1985年電影《男人心》(Twice in a Lifetime )之後第二次入圍爭最佳女配角，她上台時先重現恐怖笑聲，並表示等足40年終於可以贏得小金人並表示：「我的腿在震！太好了，每個傳媒問我，已經40年了，這次有甚麼不同？『區別在於這個小金子』。」

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名嘴Conan O’Brien繼續擔任主持

今年繼續由名嘴Conan O’Brien主持，他扮成《凶器》中Amy Madigan的角色，帶同一班小朋友跑過所有入圍最佳電影的場景，然後再與小朋友跑入會場。他笑指今年是最後一年由人類主持的奧斯卡，又影射今年奧斯卡因伊朗揚言會襲擊美國而加強保安，「去年我主持的時候，洛杉磯發生火災，但今年一切都很好。今年的保安非常嚴密⋯⋯我們走在芭蕾舞和歌劇界的邊緣。」寸爆添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）之前對那些經典藝術形式發表一些負面評論後，備受爭議。Conan再就世界發生的戰爭發聲，「每個人都知道，這是一個混亂而可怕的時代，像這樣的時刻，奧斯卡頒獎典禮最有共鳴。它顯示了復原力和現在的稀有作品、樂觀，讓我們慶祝，不是因為我們認為一切都很好，而是因為我們希望並努力變得更好。」

奧斯卡2026丨完整得獎名單：

最佳電影：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳男主角：《罪人們》（SINNERS）Michael B. Jordan

最佳女主角：《哈姆尼特》（Hamnet）Jessie Buckley

最佳導演：《一戰再戰》保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）

最佳原創歌曲：《Kpop 獵魔女團》「Golden」

最佳國際影片：《情感的價值》（Sentimental Value、挪威）

最佳攝影：《罪人們》（SINNERS）

最佳剪輯：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳聲效：《F1》

最佳原創音樂：《罪人們》（SINNERS）

最佳紀錄長片：《Mr Nobody Against Putin》

最佳紀錄短片獎：《All the Empty Rooms》

最佳視覺效果：《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）

最佳美術設計：《科學怪人》

最佳改編劇本：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原創劇本：《罪人們》（SINNERS）

最佳實景短片：《Two People Exchanging Saliva》、《The Singers》

最佳男配角：辛潘《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳動畫：《Kpop獵魔女團》

最佳選角：Cassandra Kulukundis 《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳化妝與髮型設計：《科學怪人》

最佳服裝設計：《科學怪人》

最佳動畫短片：《The Girl Who Cried Pearls》

最佳女配角：艾美麥迪根（Amy Madigan）《凶器》（Weapons）

《罪人們》Ryan Coogler成第2位黑人奧斯卡編劇

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）現身頒發最佳原創劇本及最佳改編劇本，他們亦趁機表示今年是《復仇者聯盟》14周年，結果由《一戰再戰》奪得最佳改編劇本，導演兼編劇保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson），他直言：「能成為這段歷史的一部分，我感到無比榮幸。」當基斯再頒發原創劇本時，發現羅拔不見了，然後羅拔再次出現時，他拿着一條銀色閃爆內褲回到台上，指是男星查寧塔圖（Channing Tatum）在《光豬舞壯士》中穿過，鏡頭就指向查寧羅拔再稱下次工作可能需要穿上，他將在《復仇者聯盟5》中扮演「末日博士」（Doomsday）。最佳原創劇本最終由《罪人們》捧走，導演及編劇Ryan Coogler成為繼《月亮喜歡藍》Jordan Peele後，第2位黑人奧斯卡編劇。

芭芭拉史翠珊悼念《俏郎君》拍檔羅拔烈福

在悼念環節，比利基斯度（Billy Crystal）向《90男歡女愛》導演洛連納（Rob Reiner）致敬，芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）更獻唱悼念其《俏郎君》拍檔羅拔烈福（Robert Redford），她表示羅拔原來推掉演出《俏郎君》，認為男主角的角色沒有骨氣：「但他拒絕了，因為他說這個角色沒有骨氣。在很多草稿之後，羅拔終於同意了。他是一個才華橫溢、微妙的演員，我們互相扮演對方，度過了一段美好的時光。我很高興《俏郎君》現在被認為是一個經典的愛情故事，但它也是關於我們歷史上一個黑暗的時期。我現在比以往任何時候都更想念羅拔，儘管他喜歡戲弄我。他會叫我「Babs」（小孩），我會說，我看起來像小孩嗎？但他說話的方式讓我笑了。」麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）則現身悼念Catherine O’Hara、戴安姬頓（Diane Keaton）等巨星。

《一戰再戰》奪最佳電影導演才記起感謝演員

保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）憑《一戰再戰》再捧走最佳導演及最佳電影，他之前14度獲得奧斯卡提名，包括5次最佳劇本及3次最佳導演，他今屆才開齋奪得小金人，稍早時間，他已摘下最佳改編劇本。保羅表示：「你們讓一個人努力工作，我真的很感激。你們心中總會有一些懷疑是否值得擁有，但毫無疑問，應為自己擁有這些樂趣⋯⋯我來這裏是因為人們對我的信任。他們給了我信心和時間。」在奪最佳電影時，保羅終記起要感謝一眾演員。

Michael B. Jordan以黑馬勇奪影帝

賽前幾日賠率才熱過《Marty Supreme：癲造之才》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）的Michael B. Jordan，憑《罪人們》以黑馬勇奪影帝，全場歡呼聲不斷，他先在台上感受台下的歡呼，再致謝表示：「上帝是美好的，上帝是美好的。你們都知道我對我媽媽的感受，我父親也在這裏，他從加納飛過來。」他亦感謝導演Ryan Coogler，「我很榮幸能稱你為合作夥伴和朋友。」Michael成為第6位黑人摘下金像影帝，「我站在這裏是因為那些在我之前的人，在那些巨人、偉人、祖先當中。我會繼續挺身而出，繼續做最好的自己。」

Jessie Buckley是首位愛爾蘭金像影后

Jessie Buckley憑《哈姆尼特》大熱封后，她表示：「這真的很重要，也感謝所有留在我身邊的女人。我的愛爾蘭家人都在這裏，愛爾蘭給他們買了機票！」她再指：「今天是英國的母親節，所以我想把這個獎獻給心中美麗而混亂的母親。」她亦是首位愛爾蘭金像影后。