孫燕姿香港個唱尾場萬人感動合唱 張學友錄音力挺：樂壇需要你 楊采妮讚「鄰家女孩」值得愛錫

《孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站》昨晚在啟德主場館圓滿落幕，全場爆滿與歌迷萬人大合唱，歌迷熱情不減。燕姿首度開口便以流利廣東話向觀眾打招呼：「你好嗎？香港嘅朋友！」她更笑言留港兩天後，已愛上當地的豬潤麵。

孫燕姿被會長投訴國語退步

點歌環節中，燕姿特意選中香港歌迷會長，點唱經典作品《愛情證書》。會長表示第一張愛上燕姿的唱片便是這首歌，更趁機「投訴」偶像太久沒開唱，連國語都退步了。燕姿聞言即風趣以廣東話回應：「我講的你聽得明就得。」場面溫馨搞笑。其後燕姿再選中另一位香港歌迷，點唱《尚好的青春》，她感性表示：「歌詞說尚好的青春都是你，對的時間遇到對的人。雖然上次演唱會已是12年前，但香港歌迷依然願意等我。」然後孫燕姿再選中來自新加坡的兩位歌迷，二人點唱《任性》，笑言：「因為飛來香港看你就非常任性了！」孫燕姿指同事們都很推薦這首歌，但自己原本以為並非人人會唱，結果現場反應熱烈。

歌神驚喜錄音送暖

而這晚，孫燕姿分享了兩位好友的錄音鼓勵與合照，分別是楊采妮以及「歌神」張學友，楊采妮分享了自己眼中的孫燕姿，除了對自己要求高，但同時亦疼愛著身邊的人，台上是是歌手，但台下非常謙虛，是一位「鄰家女孩」值得大家愛錫。而張學友則指孫燕姿變化很大，有了家庭和小孩，要兼顧的事多了，但希望她不要放棄唱歌，因為她的聲線與個性，在這個圈中並不能替代，「樂壇需要你的，繼續加油！」

孫燕姿自嘲女兒似「被調包」

除了為歌迷帶來演出，孫燕姿指演出以外，她就是一位媽媽照顧家人，更大方分享一對子女的生活，笑指女兒最喜歡是做功課與她個性很不一樣，自己想到功課便崩潰，懷疑在醫院時BB被調包了，但見到子女做喜歡的事便開心。演出尾聲，孫燕姿以一曲《當冬夜漸暖》》為演唱會作結：「謝謝！香港！」

