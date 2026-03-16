孫慧雪初聽怕醜囝囝唱歌感動到喊 母子檔踏台板 見證愛兒追夢丨名人雜誌

孫慧雪、曹越與黃進林將於3月21及22日於東九文化中心劇場為音樂劇《西遊記》演出，今次更是孫慧雪首度與8歲的大仔Riley母子檔上陣演「鐵扇公主」與「紅孩兒」，而黃進林則為音樂劇演「孫悟空」，曹越亦將分飾「鐵扇公主」。撰文：李文偉 攝影：譚志光

（左起）孫慧雪、曹越和黃進林參演音樂劇《西遊記》，既要用心演出，又要照顧同場小演員，殊不容易。

這次難得能夠母子同台演出，孫慧雪亦十分珍惜這個人生難得的好機會。

孫慧雪指Riley已是第三度為音樂劇演出，身為母親的她之前以觀眾身份支持，今次要上台演對手戲，自封是全劇壓力最大的人，「囝囝跟我說：『媽媽，好想你和我一齊演』，那一刻我覺得最大鑊是要放下細仔，但想到這是很難得的機會，自己年紀大了，不知道下年還有沒有機會去做這個舞台劇，覺得一定要在人生裏面和他合演一次。」

孫慧雪指自己的角色是鐵扇公主，笑言演起來反而似「牛魔王」，幕前工作將近20年的她，更與這位只有一點經驗的小演員感到棘手，「因為他為演出很緊張，他的緊張令我更緊張，最怕影響到他的節奏，然後當住大家面前說『媽媽你咁做唔啱！』令我緊張到手心出汗。」

飾演「紅孩兒」的Riley與扮演「孫悟空」的黃進林亦有不少對手戲。

孫慧雪排練時已施盡渾身解數，在囝囝面前立下好榜樣。

孫慧雪囝囝迷上舞台表演

Riley個性文靜，但卻有着好奇心和豐富表演慾，他隨同學仔加入劇團。已是第3度登上舞台表演。問到是否支持兒子參與表演？孫慧雪笑言：「初時有勸他不要，因為家住港島要到屯門練習，但見到除了小朋友、家長亦很努力去接送，令我們都更支持他。見到囝囝好似着迷了一樣，因為他較怕醜，我和老公都很驚訝，仲搞笑講他入了邪教！演過一次、兩次、三次，他跟Michael哥哥（黃進林）演過《小飛俠》，在家中不停扮哥哥說好型、亦跟他的肢體動作去唱歌，令我感受到他對音樂劇的熱愛，如果小朋友很喜歡一件事，父母不表示支持是一件很慘的事。」

孫慧雪拎「鐵扇」拎到睇跌打

不過身體力行地支持下，孫慧雪笑言沒有牛魔王的體格，「拎住大人一樣高的扇演出，在劇中要不斷的撥，我這副老骨頭已睇了兩次跌打，排練時一身藥油味，一身肌肉都酸痛！」兩母子要花費達7小時時間排練，回家還要應付被冷落的細仔，被中醫師提點她因為過勞出現聲帶水腫的問題，「無辦法啦！因為我可能得一次機會與囝囝一齊做演出，所以都好珍惜今次機會，想令他知道媽媽也是個專業的演員！不過我記性真的差，是他教我去記住，在身邊見到他很努力去記台位、然後走到一旁做筆記，令我覺得原來他咁犀利，原來我未夠努力、不及他，令我刮目相看。」

這次難得能夠母子同台演出，孫慧雪亦十分珍惜這個人生難得的好機會。

孫慧雪表示囝囝第一次突然在她面前唱歌，真的忍不住眼淚！

孫慧雪明白這行的辛酸，但她表示若囝囝真的喜歡表演，自己都沒辦法。

今次已是黃進林第三次扮演「孫悟空」，他自覺與角色一起成長。

孫慧雪愛兒為舞台改變

見證兒子為踏上舞台努力，問可會為他將來的演藝夢擔憂？孫慧雪歎道：「老實說，我會的，這行的辛酸我全部知道。如果他真的喜歡，我也沒辦法。其實他真的很怕醜，叫他唱歌都說不好，但今次演出有一首合唱，他第一次突然在我面前唱歌，我真的忍不住眼淚！導演更提我在台上不要喊。」因《全民造星VI》而為人所識的黃進林，於舞台劇已發展10多年，自演藝學院畢業後便投入劇場，「畢業後一直尋覓不同機會，當時老師問我有沒有興趣一起玩，感恩這個機會第一次踏上台板。」

黃進林再扮「孫悟空」 找出新演法

這是黃進林第三次演孫悟空，他自覺與角色一同成長，每次都嘗試以不同方式演繹，「以前覺得自己在演兒童劇，動作和表情都會放大一點，到第三次導演和我討論角色可以嘗試人性一點，多一點正劇的感覺，而這個長大一點的孫悟空和小朋友一起是否合適？是我這次的功課。」對舞台充滿熱情的黃進林，10年來一直做音樂劇，亦挑戰跳舞和運動，笑言到了這個年紀演出會覺得攰，但從以前受大家照顧，到現在在音樂劇中照顧小演員，卻令他有回到年輕時的感覺，笑言曾合作的小朋友現在都已14歲，感覺非常神奇。

「鐵扇公主」和「紅孩兒」都是《西遊記》的重要角色，接着下來將輪到孫慧雪和Riley在音樂劇中接下重任。

曹越為夢想再踏演藝界

而曹越在參與《中年好聲音3》前也曾活躍在劇團，笑言今次再與小朋友合作，第一日便有小朋友與她相認，她表示很享受與小朋友演出，也推動她尋回到表演藝術的初心，「我們在舞台上待久了，可能會忽略了一些事，但小朋友對所有事都享受其中，和成年人不同，和他們合作是互相學習。」曹越同樣畢業自演藝學院，後來參演電影、做過主持，「後來為了生活完全離開了這個圈子，做過售貨員和健身教練，我覺得如果喜歡這表演，是需要去多做一些事。總之我很喜歡表演，鍾意將我的生活分享給大家去娛樂，小時候會覺得我一定要做到甚麼，到長大便發現『少年你太年輕了』，這個想法刺激到我參加《中年好聲音》，本身我不喜歡比賽、覺得唱歌不應該有分數。」黃進林指也有同樣想法，後來才說服自己參加《造星VI》，「這十年來的經歷建立了我的信心，更驅使我去參加比賽，結果我非常滿意，能進入初賽已完全沒想過，所有經歷都是Bonus，都會好好珍惜。」