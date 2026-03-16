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《電競女孩》追夢路上建立「革命感情」 張蔓莎、吳家忻、袁澧林、伍詠詩明知輸都要打｜名人雜誌

影視圈
更新時間：00:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：00:15 2026-03-16 HKT

夢想很美，現實卻很殘酷，要在充滿風浪的路途上堅持追夢，稍為欠缺信念就很容易妥協，4位新生代女演員袁澧林、張蔓莎、伍詠詩和吳家忻（kayan9896）在追夢路上各有堅持，由不獲家人睇好，到默默支持她們，她們亦相信所堅持的、終會化成光照亮未來的每一步。文：黃佩麗 圖：羅安強 場地：麥花臣場館

（左起）張蔓莎、吳家忻、袁澧林、伍詠詩合作《電競女孩》建立了「革命感情」。
（左起）張蔓莎、吳家忻、袁澧林、伍詠詩合作《電競女孩》建立了「革命感情」。
《電競女孩》在4年前拍攝，眾人回看當時的模樣都笑言好青澀。
《電競女孩》在4年前拍攝，眾人回看當時的模樣都笑言好青澀。
四人早前攜《電競女孩》出席鹿特丹國際首映，揚威海外。
四人早前攜《電競女孩》出席鹿特丹國際首映，揚威海外。
《電競女孩》在鹿特丹國際首映贏得好口碑。
《電競女孩》在鹿特丹國際首映贏得好口碑。

由袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩和吳家忻（kayan9896）主演的電影《電競女孩》取材自香港近年興起的電競文化，以幾名年輕女性為夢想奮鬥作切入點。故事講述女子電競隊長 Summer（袁澧林飾），在踏入社會後依然無法放下對比賽的熱情，因而重新召集戰友，以「Gamer Girls」之名參加業餘賽事，屢遇低谷卻憑着堅持和團隊精神勇闖新境界，甚至在茶餐廳舉辦比賽，建立屬於新世代的理想空間。當「香港電競隊選拔賽」逼近，女孩們選擇迎難而上，以團隊熱血信念打造屬於年輕人的理想世界。4位主演袁澧林、張蔓莎、伍詠詩和吳家忻早前齊齊為電影宣傳，談及今次的演出，她們都表示拍得很開心，但因拍攝時間只有20多天，當中有10天要拍超過20小時很累，卻令她們建立了強烈的「革命感情」，早前電影入圍第55屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元，代表香港新導演面向國際觀眾，她們更齊齊飛到荷蘭出席活動，感情更上一層樓。

張蔓莎外表剛強、內心柔軟，同今次角色有相似之處。
張蔓莎外表剛強、內心柔軟，同今次角色有相似之處。
吳家忻的家人一開始也並不支持她入行。
吳家忻的家人一開始也並不支持她入行。

當年青澀今日默契　

《電競女孩》在4年前拍攝，她們表示現在再看都覺得當時的樣子很青澀，4人的角色各有不同，袁澧林作為電競隊隊長，為了目標勇往直前，有時會忽略隊友的感受，伍詠詩就是開心果，經常和大家分享歡樂。吳家忻本是電競直播主，因故轉而成為貨車司機，笑指對角色的經歷很有共鳴，張蔓莎外表剛強，內心柔軟，她們都說本身性格與角色各有相似之處，袁澧林笑謂最似是行動力方面，但她的勝負欲就不如角色，指自己很chill，有時會有「我就爛」的心態，沒有很重的得失心。

伍詠詩透露家人對她採取放任心態。
伍詠詩透露家人對她採取放任心態。
伍詠詩指郭爾君是打機擔當，擅長電腦遊戲。
伍詠詩指郭爾君是打機擔當，擅長電腦遊戲。
除了她們四人外，郭爾君（右一）亦是主角團隊的一員。
除了她們四人外，郭爾君（右一）亦是主角團隊的一員。
伍詠詩之前在電影《命案》演妓女角色，演技獲讚。
伍詠詩之前在電影《命案》演妓女角色，演技獲讚。

伍詠詩爆郭爾君係真機迷

伍詠詩指現實中也是開心果，心靈上更自由一些，平時最愛去旅行，甚至令朋友都誤會她是小富婆，其實她只是將錢用在自己想做的事情上。問到拍攝時可有發生過爭執？她們都表示沒有，也沒有計較各自佔戲多少，袁澧林表示電影一定有主次，她們在戲中組成電競隊，有隊長就有隊員，大家各有戲份，每人在各自的部分都很突出。她們戲中打機打到去參加比賽，現實中最叻打機的反而是這天因工作未能到場的郭爾君，伍詠詩指郭爾君是打機擔當，擅長電腦遊戲，由於其他人比較不在行電腦遊戲，就由她教大家組隊打機時的專業用語，點演才會令人覺得你是識打機，而她更會代入每人的角色教她們，務求貼近現實，非常用心，伍詠詩笑說：「我平時多玩手遊，但好易沉迷，所以不能輕易開新遊戲玩。」張蔓莎坦言對打機興趣不大，近來最愛玩一個語言apps，笑謂是當打機咁玩；吳家忻謂喜歡玩可愛的遊戲，拍攝前也試過玩要組隊的遊戲，但真的很難，最多捱了15分鐘就game over。

吳家忻（左二）的家人一開始也並不支持她入行。
吳家忻（左二）的家人一開始也並不支持她入行。
吳家忻去年與朱栢康（右）、邱士縉（左）合作賀歲片《祥賭必贏》。
吳家忻去年與朱栢康（右）、邱士縉（左）合作賀歲片《祥賭必贏》。

4位女孩戲裏戲外努力追夢

4位女孩在戲中熱血追夢，現實中也為夢想而努力，吳家忻現在自組工作室做老闆，笑言工作算是越來越好，她會繼續向目標進發，問到她的目標是甚麼？她笑說：「成為一個成功、自信和充滿愛的人，但如何算是成功又很難定義，如果用金錢去定義就太資本主義，我覺得成功是一生都在追求的事，不過現在都覺得自己偶爾也是一個有自信的人。」又說家人一開始不支持她做演藝圈，稱曾想過讀演藝，但家人說搵不到錢，她就沒再堅持下去，誰知兜兜轉轉還是踏入了演藝圈，之後又有風水師說她無揀錯，笑謂就算家人不支持都無辦法，她已泥足深陷。

袁澧林大學時期已是兼職模特兒，家人由一開始不支持她入演藝圈，到後來慢慢接受她的工作。
袁澧林大學時期已是兼職模特兒，家人由一開始不支持她入演藝圈，到後來慢慢接受她的工作。
袁澧林指當家人見到她賺到錢，睇到她給的第一份家用就沒再多說話。
袁澧林指當家人見到她賺到錢，睇到她給的第一份家用就沒再多說話。
袁澧林曾憑《窄路微塵》提名金像獎女主角，演技獲得肯定。
袁澧林曾憑《窄路微塵》提名金像獎女主角，演技獲得肯定。

袁澧林家人初時不支持　

袁澧林讀大學時已做兼職模特兒，家人一開始也不支持她在演藝圈工作，但當見到她賺到錢，睇到她給的第一份家用就沒再多說話，「我有邀請屋企人看優先場，套戲其中一個主題是『明知輸都要打』，有時不一定要贏，過程緊要過結果，我心底很希望他們感受到戲入面的意義和訊息，坦白講，我有時都會胡思亂想，萬一我在這行不成功，他們是不是都一樣支持我？如果我不是搵到錢，他們是不是就不會支持？有時會有這些小內耗，不過媽咪睇完後都說鍾意，令我覺得很感動。（屋企人有無叫妳找一份有穩定收入的工作？）沒有，因為知我的收入支持到自己，甚至是家人的生活。」

張蔓莎指姐姐Gigi很支持自己，兩姊妹和媽咪關係就似好朋友一樣。
張蔓莎指姐姐Gigi很支持自己，兩姊妹和媽咪關係就似好朋友一樣。
張蔓莎自爆陰差陽錯同家姐Gigi一齊入了行。
張蔓莎自爆陰差陽錯同家姐Gigi一齊入了行。

張蔓莎陰差陽錯入了行

伍詠詩表示家人對她採取放任心態，她明白有些父母會擔心子女才會反對，笑言經常和家人講「你個女好生性，無學壞」，令他們放心；張蔓莎直言姐姐張蔓姿（Gigi）大學時已報讀演藝，自己就報讀英文系，因媽咪覺得既然姐姐讀了演藝，就期望她能做專業人士，誰知最後還是陰差陽錯入了行，「Gigi很支持我，我們和媽咪關係就似好朋友一樣，那時日日在她耳邊講人生意義，我們想追求甚麼，她一開始都會話我們係咪都要做這個選擇呢？後來我們慢慢令他們放心，就可以繼續做下去。」

 

Credit

袁澧林：
MUA: Jenny Shih
Hair: Him Ng @The Attic
Styling: Dorothy Lau @GTDL Creative

張蔓莎：
Makeup: San chan （@chansan @powderclub_hk）
Makeup Assistant: Jenny Fung （@jennyfung.work @powderclub_hk）
Hair: Singtam@artiftylab （@singsing113 @artify.lab）
Outfit : Kenzo , Jimmy Choo （@Kenzo @jimmychoo） 

伍詠詩：
Wardrobe @isabelmarant
Boots @bothparis
Jewelry @swarovski
Makeup @manmanflm
Hair @hairby_cooney
Stylist @styledbybhisan

吳家忻：
Hair: John Hui@HUE Salon
 

 

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