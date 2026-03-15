《尋秦記》謝票連場爆滿 古天樂被3歲小秦王搶鏡 唔排除拍「龍芳CP」外傳

《尋秦記》上映至今已超過兩個半月，入座率持續穩健，票房成績亦相當理想，截至昨日（14日）港澳累計票房已達$96,891,344，而電影公司特別在今個周末推出兩天龍芳CP謝票，所有場次戲票均於3分鐘內售罄，大受歡迎！昨日古天樂、宣萱再次出動，連場謝票，答謝觀眾一直以來對本片的支持，現場氣氛熱鬧，兩人對答風趣，表現鬼馬，令現場充滿歡樂氣氛，謝票場頓時變成fan club聚會。

古仔抱小秦王到台前答問題

宣萱更充當fans攝影師，為古仔與fans拍片，而fans當中亦有不少小朋友，與家長一齊來追星，其中有一位打扮成小秦王的小朋友尤其搶鏡，吸引了向來喜歡小孩的古仔目光，於是在挑選觀眾送紀念品環節時，古仔上前抱小秦王到台前答問題，場面溫馨，引來不少fans的羨慕目光。

「龍芳CP」考慮拍外傳

對於電影上映至今已一段日子，但仍深受觀眾歡迎、持續入場支持。宣萱和古仔感激說：「好開心啦，我們趁有時間連續兩天謝票，當中不少fans由去年12月尾上映到現在，都看了不下數次，真的非常捧場，更有從世界各地來支持我們的，又要搭飛機又要book酒店，真的不容易！面對這班fans，看得出他們自播出劇集《尋秦記》廿幾年來，仍喜歡和投入這個故事，跟自己一起成長，這份支持也很難得！」古仔亦感受到觀眾那份熱情，尤其有家長把小朋友打扮成小秦王，他讚賞表示：「雖然這位3歲小秦王未必知道我和宣萱，或秦王是誰？但他的家長願意花上這份心思來支持，讓我感到分外開心。」至於觀眾特別喜愛他們這對「龍芳CP」，會否打算拍攝「CP」外傳、在網上延續這份氣氛？古仔不置可否地說：「這個世界甚麼事都可能發生，或許可以考慮一下！」