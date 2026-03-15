英皇娛樂25+慶典啟航 張敬軒興奮與電車Disco打卡 曾比特、VIVA等藝人銅鑼灣快閃派禮物

由英皇娛樂主辦、恒生保險冠名贊助、英皇鐘錶珠寶、英皇金融及國泰贊助的【25+英皇群星演唱會】將於5月4日隆重登陸啟德體育園主場館，日前於Klook的優先訂票火速售罄，全城反應熱烈，3月18日上午10時以恒生信用卡優先搶飛，並於19日上午10時公開發售。為慶祝英皇娛樂 25+周年，3月至5月將展開一連串【英皇娛樂 25+ HAPPY BIRTHDAY 慶典】盛事，今午下午（15日）舉辦第一炮盲盒活動，聯乘廣東話流行曲 remix 的本地熱爆 DJ 組合「節拍星期五」（Beat Friday）推出香港有史以來的第一架電車 Disco，將電車變身舞池，一邊打碟、一邊與沿路公眾及粉絲齊齊狂歡。

曾比特、VIVA與粉絲近距離互動

曾比特（Mike）、許靖韻（Angela）、女子組合 VIVA 成員姜咏鑫（Ada）、馬思惠（Macy）、張鈊貽（ValC）、黎展峯（Andy）及黃明德（Dark）驚喜現身，一行7人更登上專屬電車，聽著英皇娛樂金曲串燒 remix，從銅鑼灣電車總站一路巡遊至屈地街車廠，全程超過1小時。大批粉絲守候在電車路沿線，等候偶像出現，high 爆整個港島！登上電車之旅前，一眾藝人先走入鬧市與公眾熱熱身，快閃銅鑼灣東角行人專用區，大派 25+英皇群星演唱會限定應援扇，落力撥動大家的熱情，更與公眾合照及簽名，與粉絲近距離互動，引起騷動。

張敬軒剛巧在上環準備開工，知道電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡。

軒仔驚喜出現讓一眾師弟師妹驚喜非常！

一眾藝人走入鬧市大派 25+ 英皇群星演唱會限定應援扇。

曾比特豪言：實會唱足咁多場

派發應援物資後，過百粉絲跟隨藝人們一同步行前往電車總站等候電車啟程，藝人們關心粉絲們有否成功於優先購票中買到演唱會飛，被粉絲反問會否出席 5 月 4 日演唱會，Mike 即揚言：「公司這個盛事各位大師兄大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場呀，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」Mike 更大爆：「Beat Friday 為 25+全新創作左一首全新經典金曲串燒 Remix，我喺電車上面已經率先試聽，聽講好快就會推出市場，大家真係要拭目以待呀！」經常周遊列國的 Angela 說道：「早前放完假返來，已經 ready 好開工嘅心情，但今日電車活動竟然係咁 chill，可以寓工作於娛樂！」。

VIVA 想邀Angela跳舞

VIVA 今日「三缺一」，Ada、Macy 和 ValC 不約而同表示，今日 Carina 的位置由 Angela 頂上。她們提到上次曾試過在利東街快閃跳舞，今日想邀請 Angela 一起在電車上和她們跳《FOMO》！從中學時

期就開始 busking 生涯的 Dark 表示對街頭表演非常熟悉：「唔止 busking，如果大家有睇我哋公司 social media 頻道『All About Wrongs』，我哋成日都畀枉阿姐叫落區做任務，例如街頭訪問、點歌環節，又整蠱路人咁，簡直係銅鑼灣地膽。」今次派對 Beat Friday 除了大玩一首首英皇廣東金曲外，更將新一代歌手作品融入其中。Andy 表示：「之前我都有去過 Beat Friday 嘅 party，氣氛真係好正，今次聽到自己嘅歌《我需要哭》被重新演繹，令首歌即刻冇咁悲傷，簡直係一隻『跳得』嘅悲情歌，佢哋嘅 party簡直係失戀靈丹！」而張敬軒恰巧在上環準備開工，知道電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡！軒仔驚喜出現讓一眾師弟師妹驚喜非常，場面有趣！

