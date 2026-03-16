Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

61歲張學友御用音樂人「淪落」揸的士？ 有人問「過唔過海」竟以一原因拒載

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-16 HKT

全能著名音樂人陳少琪是昔日多位巨星的班底，曾與梅艷芳、譚詠麟、張學友等巨星合作，於80年代跟香港電台DJ黃靄君結婚，兩個女兒陳明憙（Jocelyn）、陳明宜（Jill）更繼承衣缽加入娛樂圈。61歲的陳少琪最近公開揸的士，引起網民關注。

陳少琪「做唔到生意」

從照片所見，陳少琪穿上黑色外套，配戴招牌黑框眼鏡的他，型格十足地倚靠在一輛經典的紅色的士旁。影片中見到有人問：「師傳過唔過海呀？」陳少琪一臉無奈地表示：「我做唔到生意啦，我行錯路依家唔知去咗邊呀，唉！唔好意思呀。」

相關閱讀：樂壇猛人陳少琪罕現身約金牌經理人飯敍 娶80年代DJ 大女出道做歌手 細女嫁荷里活男星

陳少琪在帖文下留言：「雖然鍾意車，但係開車搵食我都係無天分」，並加上「#我有好多車痴朋友」、「#cosplay」、「#hongkongtaxi」、「#Japan」、「#shibuya」等標籤，透露身在日本澀谷，只是角色扮演一下的士司機。

陳少琪打扮準備開工

由於陳少琪所駕駛的的士無論是車款或顏色，與香港的紅的如出一轍，只是見到澀谷街頭才顯得格外搶眼。照片中的陳少琪神態自若，時而靠著車身，時而打開車門，彷彿真的是一位準備開工的司機，有網民留言想截車搵陳少琪，更有網民引用吳君如在1992年賀歲片《家有囍事》的「陳生又係你呀」金句搞笑。

相關閱讀：陳明憙個唱數度哽咽感謝身邊人支持 林一峰驚喜現身任嘉賓 獲梁詠琪、蔡思貝到場力撐

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
19小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
17小時前
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
17小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
17小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
3小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
大國外交
2小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
14小時前