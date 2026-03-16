61歲張學友御用音樂人「淪落」揸的士？ 有人問「過唔過海」竟以一原因拒載

全能著名音樂人陳少琪是昔日多位巨星的班底，曾與梅艷芳、譚詠麟、張學友等巨星合作，於80年代跟香港電台DJ黃靄君結婚，兩個女兒陳明憙（Jocelyn）、陳明宜（Jill）更繼承衣缽加入娛樂圈。61歲的陳少琪最近公開揸的士，引起網民關注。

陳少琪「做唔到生意」

從照片所見，陳少琪穿上黑色外套，配戴招牌黑框眼鏡的他，型格十足地倚靠在一輛經典的紅色的士旁。影片中見到有人問：「師傳過唔過海呀？」陳少琪一臉無奈地表示：「我做唔到生意啦，我行錯路依家唔知去咗邊呀，唉！唔好意思呀。」

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陳少琪在帖文下留言：「雖然鍾意車，但係開車搵食我都係無天分」，並加上「#我有好多車痴朋友」、「#cosplay」、「#hongkongtaxi」、「#Japan」、「#shibuya」等標籤，透露身在日本澀谷，只是角色扮演一下的士司機。

陳少琪打扮準備開工

由於陳少琪所駕駛的的士無論是車款或顏色，與香港的紅的如出一轍，只是見到澀谷街頭才顯得格外搶眼。照片中的陳少琪神態自若，時而靠著車身，時而打開車門，彷彿真的是一位準備開工的司機，有網民留言想截車搵陳少琪，更有網民引用吳君如在1992年賀歲片《家有囍事》的「陳生又係你呀」金句搞笑。

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