61歲張學友御用音樂人「淪落」揸的士？ 有人問「過唔過海」竟以一原因拒載
更新時間：11:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-16 HKT
全能著名音樂人陳少琪是昔日多位巨星的班底，曾與梅艷芳、譚詠麟、張學友等巨星合作，於80年代跟香港電台DJ黃靄君結婚，兩個女兒陳明憙（Jocelyn）、陳明宜（Jill）更繼承衣缽加入娛樂圈。61歲的陳少琪最近公開揸的士，引起網民關注。
陳少琪「做唔到生意」
從照片所見，陳少琪穿上黑色外套，配戴招牌黑框眼鏡的他，型格十足地倚靠在一輛經典的紅色的士旁。影片中見到有人問：「師傳過唔過海呀？」陳少琪一臉無奈地表示：「我做唔到生意啦，我行錯路依家唔知去咗邊呀，唉！唔好意思呀。」
相關閱讀：樂壇猛人陳少琪罕現身約金牌經理人飯敍 娶80年代DJ 大女出道做歌手 細女嫁荷里活男星
陳少琪在帖文下留言：「雖然鍾意車，但係開車搵食我都係無天分」，並加上「#我有好多車痴朋友」、「#cosplay」、「#hongkongtaxi」、「#Japan」、「#shibuya」等標籤，透露身在日本澀谷，只是角色扮演一下的士司機。
陳少琪打扮準備開工
由於陳少琪所駕駛的的士無論是車款或顏色，與香港的紅的如出一轍，只是見到澀谷街頭才顯得格外搶眼。照片中的陳少琪神態自若，時而靠著車身，時而打開車門，彷彿真的是一位準備開工的司機，有網民留言想截車搵陳少琪，更有網民引用吳君如在1992年賀歲片《家有囍事》的「陳生又係你呀」金句搞笑。
相關閱讀：陳明憙個唱數度哽咽感謝身邊人支持 林一峰驚喜現身任嘉賓 獲梁詠琪、蔡思貝到場力撐
最Hit
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
2026-03-14 11:15 HKT