周柏豪簽書會塞滿逾800人始料不及 粉紅衫女子再現身未有激烈行為乖乖影偶像

周柏豪昨晚舉行見面會後，馬不停蹄今日（15日）現身相集《days before the bloom》簽書會，為購買了相集及獲派發籌的500名粉絲簽名。活動在今日下午2時進行，昨晚12時已有過百人排隊，今早6時有超過800人在場外；就連日前在電影《再見UFO》見面會擲水樽的粉紅衫女子也有出現，未有激烈行為，她在圍欄外以手機拍攝柏豪為粉絲簽書情況。

周柏豪人生完滿

柏豪聲沙沙現身，提到不少粉絲於昨晚12時開始排隊，他坦言意料之內，見粉絲保持良好秩序排隊，沒有混亂情況。談到只為500名粉絲於相集簽名，柏豪表示原本只為300名粉絲，後來增加名額變500名，望盡量滿足支持者。提到相集內記錄橫跨三個年頭，歷經23場《奔赴》世界巡迴演唱會及《Chapter IV》11場粉絲見面會，他形容相集別具意義，當中記載了青春印記，笑說：「我覺得最好嘅人生時間，係有父母、太太、子女、歌迷同團隊陪同見證，充滿愛，被愛包圍，整整齊齊。」提到現場擺設其中一件歌衫，他以子女的畫作以拼貼而成，柏豪笑指子女也記得歌衫上所畫的圖案。

周柏豪、鄭融為再合唱開期票

昨晚完成見面會演出，柏豪至今仍未跟子女見面，他續說：「昨晚返到去屋企，佢哋瞓晒覺，今日佢哋又有自己節目，要學跳舞。好期待完成今日工作返屋企，我已經兩星期無返去（患病搬去酒店隔籬）。」提到見面會跟鄭融驚喜合體唱《一事無成》，大受歡迎引來網上熱話。柏豪自覺不好意思，指鄭融素顏到場只為支持，未有預計唱歌，見對方原本戴上口罩再除下，表現大方，十分感動。他重申最緊要對方不介意，歌迷又睇得開心。談到可會創作新歌與鄭融合唱？柏豪說：「我覺得可以喎！」