譚玉瑛去年跌倒致膝蓋骨碎裂 未完全康復要勤鍛鍊肌肉 喜與陳松伶、麥包同台唱歌兼重聚

62歲的譚玉瑛今日（15日）以基金大使身份到沙田出席香港乳癌基金會「乳愛FUN享社區乳健教育日2026」活動啟動禮。譚玉瑛去年2月因跑樓梯追巴士時不慎跌倒，導致膝蓋骨碎裂，曾入院接受手術，在台上被司儀問及傷勢，她表示未完全100%康復，並指因為未能做運動，令肌肉流失得很快，現時要勤力鍛鍊肌肉：「如果我一開始鍛鍊肌肉力量，肌肉就會冇咁快流失，冇咁容易跌親。正如婦女們都應該多啲接受篩查，即使有病都可以及早發現接觸治療，就可以康復得快啲。」

譚玉瑛與陳松伶、麥包同台好難得

譚玉瑛表示每年都會做身體檢查，但乳房檢查就沒有這麼頻密，她憶起多年前第一次做婦科檢查很痛，坦言做多了就沒有這麼痛。提到去年跌傷腳，她表示復康之路很漫長：「記得出院嗰陣醫生說我要由學行開始，再到曲腳的幅度亦慢慢遞增，到而家雖然未100%康復，但都活動自如啦！」她說兩個月前已完成最後的拆線手術，現在要好好鍛鍊肌肉。提到早前現身陳松伶的演唱會，譚玉瑛坦言可以跟陳松伶、麥包（麥長青）一起同台唱歌，感到十分難得，有重聚的感覺。