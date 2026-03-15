朱千雪讚高海寧係「超級好」女仔 相信對方唔難搵男友：佢揀唔啱啫 與老公忘記白色情人節零慶祝

朱千雪(Tracy)與譚玉瑛今日（15日）以基金大使身份到沙田出席香港乳癌基金會「乳愛FUN享社區乳健教育日2026」活動啟動禮。身兼藝人、律師、老師、媽媽及太太等多重身份的Tracy，被問到如何分配時間，她表示現時會以家庭為先，有了小朋友更加注意健康：「因為冇健康，做乜嘢都冇用，就算唔係為咗自己，都要為屋企人負上責任，所以我生完之後，每年都會keep住去做身體檢查。」

朱千雪一周有4天陪兒子返學

受訪時，Tracy表示一星期有4天都會陪兒子返學：「我星期1、2、3、5都會有半日陪囝囝上play group，放低咗佢之後我就會去返工，去到夜晚6、7點我就放工返屋企陪佢瞓覺。」她表示因兒子年紀還小，身邊要有人照顧，所以會跟老公互相遷就時間照顧兒子。她表示兒子現時很早起床：「如果佢好早起咗身，又未夠鐘返學，我會抱佢去書房度陪我工作，我就會俾個壞咗嘅keyboard佢，等佢覺得自己同我一齊做緊嘢。」

兩公婆齊忘記白色情人節

提到農曆年與「2 Line黨」湯洛雯、岑杏賢、蔣家旻等姊妹帶埋另一半去食飯團拜，當中還有單身的高海寧（高Ling)，問她可有介紹「筍盤」給對方？她笑言：「我大部份朋友都喺晒度喇，但係高Ling係一個超級超級好嘅女仔，我相信佢都唔難搵男朋友，只係佢揀唔啱啫！」提到昨日是白色情人節，她笑指兩公婆也忘記了，所以沒有任何慶祝和表示。