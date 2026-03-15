So Ching蘇芷晴驚傳情變？IG無預警刪走「置頂」阿Mo帳號 網民猜測另有內情

前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自舞蹈員男友李啟言（阿Mo）於2022年MIRROR演唱會上，遭大型LED顯示屏擊中重傷，對阿Mo不離不棄，還退出女團轉教跳舞，留時間陪伴阿Mo，但近日So Ching被發現IG簡介上移除阿Mo帳號，引起外界揣測。

So Ching被爆生活慳家

「So Ching」蘇芷晴自退團後，在兩間跳舞學校「掛單」教舞，曾被《東周刊》獨家爆生活慳家，出入乘搭港鐵。今年3月So Ching驚喜客串《全民造星V》鄧家杰（Kakit）擔正的慈善音樂劇《鹹魚肉餅豬仔包》，二人在台上合作，默契十足。

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原以為So Ching參與音樂劇外，又為馬天佑開金口，高調參與幕前工作，復出有望。近日卻被網民發現，So Ching已更改IG的自我介紹一欄，將原本置頂的阿Mo的IG帳號刪除，而追蹤名單上仍見到阿Mo的「momo.lky」。

So Ching刪阿Mo片

因So Ching當時在阿Mo紅館意外後，在IG自我介紹一欄加上阿Mo的IG帳號，又附加一個黃色心心圖案，兼將三條跟阿Mo跳舞的片段置頂。不過3條置頂影片已變更，變為2024年西班牙旅行，以及So Ching去年在排舞室練舞的影片，而跟阿Mo的跳舞片，只餘下一條。

阿Mo情況逐漸好轉

在阿Mo的情況逐漸好轉，可自行操控電動輪椅移動之際，不少網民猜測So Ching突然刪走置頂的阿Mo帳號，是否代表二人感情有變。也有網民覺得自阿Mo出事已過三年半，就算So Ching分手亦情有可原：「真心講條女算係咁啦，放棄咗事業同青春！未經他人苦，莫勸他人善！」獲逾千網民點讚。

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