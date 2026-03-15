趙慧珊再開畫展 從畫作送上愛與祝福 李靄璣當軍師助好友勇闖藝壇｜名人雜誌

歌手趙慧珊（ Aka ）的分身──藝術家「 Aka C. 」創作生活踏入第 13 年，她與好友李靄璣（ Rikko ）第三度拍檔，在尖沙咀海港城舉行第四個個人畫展「晃樂 · 願」， Aka 以具代表性的黑白金三色針筆描繪下，將來自世界各地的幸運符號，在她的筆觸引導下譜成快樂與祝福的頌歌。撰文：李文偉、攝影：朱偉彥

趙慧珊繪畫出 13 年來經歷

身為前女團 Super Girls 隊長的 Aka ，歌舞與繪畫兩不誤，自出道後再次拿起畫筆，以藝術家的身份一筆筆繪出了 13 年來的經歷，今次在林奕匡太太 Rikko 以策展人身份協助下，以曳於影之間的光為題，設計了今次畫展的一系列作品， Aka 表示：「很想將樹影與陰影之間的光都捕捉下來，放在這個畫展內，每一幅畫都是一個快樂、最大的祝願送給大家。之前畫展都是將自己或身邊人的故事、面對的困難或掙扎寫下來，再以畫去釋放，這次主題會將故事消化，再轉化成能量，也是對自己的祝福，之前的畫比較是對自己的感覺，現在是由內去到外。」

這次「Aka C.」與高級燈具品牌聯乘兩項以筆具為題的產品，除了是展現品味的生活擺設，Rikko指亦可放於東北位以利文昌。

首次以可愛的動物作為主角，Aka笑言作畫間自己也漸漸愛上可愛的東西。

趙慧珊以畫筆抓住「光明」

身任策展人的 Rikko 指這次畫展籌備將近一年時間，每當 Aka 完成畫作會第一時間給她看，但為了切合這次的主題，作品也在溝通下作出調整，以更豐富的表情和微笑，指引每位來訪者進入故事當中。 Aka 指這次作品在溝通下一步步成形，透過這次她抓住的「光」，更令她感受到過往作品當中的「暗」，「溝通過程出奇地順利，更令我發現曾經的作品都很黑暗，第一次畫展時畫了好多的骷髏頭、溶化的人和骨頭。這次則畫了很多招財貓狗，更推出了一個 12 生肖加上招財貓的系列，象徵每一個人都值得被愛着，所以生肖都以 BB 的感覺呈現，就好似 BB 被生下來，都值得大家無條件去愛他，每個人都有內在小孩，都有被愛的條件、都值得愛與祝福。」

在這次畫展籌備期間，火災帶來的陰霾下，更令 Aka 反思祝福的重量，「這次畫展也有經歷到困難，在那段不開心的情緒之下，我也在努力將感受消化，再轉化成不同的角色畫給大家。而過往只做 17 幅畫，今次是 31 幅畫，也接近之前的 2 倍，因為我很想有更豐富的訊息去展示給大家。」

Aka趙慧珊再開畫展，從畫作送上愛與祝福。

為籌備這次畫展，Aka總共繪畫了31幅作品，真箇是「畫到密密冇停手」。

這是Aka為丙午馬年所繪畫的畫作，金駿配繁花代表對今年最美好的祝願。

雙劍合璧 推向極限

與 Aka 第三度合作， Rikko 見證她的畫畫實力及靈感一直昇華。二人在合作的同時，也將彼此推向極限，「之前在品牌合作時，更挑戰 A4 紙之外，在以平方米來計算面積的牆身上作畫，而這次除了紙張， Aka 亦嘗試在畫布上作畫，創造出她目前最大的畫作，有 100 乘 80 公分大的大型作品，花了約半年時間。」作為 Aka 背後的軍師， Rikko 嘗試為藝術尋找更大的價值，希望讓藝術與商業價值拉得更近。今次與高端燈具聯乘，以 13 支筆尖組成的燈具裝置藝術，炫亮「 Aka C. 」 13 年來的里程碑，同時亦推出限量版複製畫，為 Aka 的藝術工作創造更多商業價值，成為值得一份回報的專業。

Aka得好朋友Rikko當軍師，勇闖藝壇。

雖然正積極發展繪畫事業，但Aka並未放棄唱歌跳舞，不時在IG分享歌唱和舞蹈片段。

李靄璣助好友發展藝術事業

Aka 回想起第一次舉行慈善畫展時，身為專業司儀的 Rikko 主動提出協助，成功為婦女團體籌得善款，「她能夠來令我很感動，更見證了我 2017 年第一次的畫展，然後開始了我們的合作。」

Rikko 指求學時曾接觸藝術，慨歎當時的年代藝術賺不到錢，因而回歸現實，「當我見到 Aka 的畫，我覺得這個女生很有氣質、很有故事，就被她吸引了。當時覺得我的品牌工作背景，加上 Aka 很特別、既是藝術家也是幕前藝人的身份，覺得我們兩個在一起，有機會創造出一個新的路向。」

Rikko慨歎以前搞藝術賺不到錢，如今她落力扶助Aka，望能助好創出一片天。

Aka這次最新畫展中的作品，與過往的暗黑風格相比，顯得更光明、更有愛。

趙慧珊欲挑戰不同藝術領域

合作以來， Aka 過往的展覽成功創造達 7 位數的銷售額，在 Rikko 的把關下，令藝術家在新時代成為一門真正的專業，更為她帶來與品牌合作的機會。能以藝術家身份揮灑創意並創造收入， Aka 坦言是一件幸運的事，「我自小跳芭蕾舞，到加入 Super Girls ，從前的我與現在的我很不同，以前是表演藝術，在大家的鎂光燈或焦點之下 ; 而現在好似昇華了，由我反過來去看，見到大家的故事再轉化出去，好像一份使命，我當然希望將來有更高的成就，但最重要是我可以這份祝福，去創造更多不同的事，希望將來挑戰不同的藝術。」

Aka指畫中的變色龍象徵你與另一個人，是愛人、親人、友人，兩個人在棋盤上，可以是一場博弈、或是一場共舞。

「大象踏在玩具之上，更接近銀河。」Aka指玩具象徵人的過去與印記，這些往事都是承載人步向夢想的基石。

畫中有象徵洞察的貓頭鷹、海洋智慧的海豚和逐光的向日葵，無論羽毛的方向、水波的輪廓，或聚點而成的光霧，都是Aka的心思。