趙慧珊再開畫展 從畫作送上愛與祝福 李靄璣當軍師助好友勇闖藝壇｜名人雜誌
發佈時間：23:15 2026-03-15 HKT
歌手趙慧珊（Aka）的分身──藝術家「Aka C.」創作生活踏入第13年，她與好友李靄璣（Rikko）第三度拍檔，在尖沙咀海港城舉行第四個個人畫展「晃樂·願」，Aka以具代表性的黑白金三色針筆描繪下，將來自世界各地的幸運符號，在她的筆觸引導下譜成快樂與祝福的頌歌。撰文：李文偉、攝影：朱偉彥
趙慧珊繪畫出13年來經歷
身為前女團Super Girls隊長的Aka，歌舞與繪畫兩不誤，自出道後再次拿起畫筆，以藝術家的身份一筆筆繪出了13年來的經歷，今次在林奕匡太太Rikko以策展人身份協助下，以曳於影之間的光為題，設計了今次畫展的一系列作品，Aka表示：「很想將樹影與陰影之間的光都捕捉下來，放在這個畫展內，每一幅畫都是一個快樂、最大的祝願送給大家。之前畫展都是將自己或身邊人的故事、面對的困難或掙扎寫下來，再以畫去釋放，這次主題會將故事消化，再轉化成能量，也是對自己的祝福，之前的畫比較是對自己的感覺，現在是由內去到外。」
趙慧珊以畫筆抓住「光明」
身任策展人的Rikko指這次畫展籌備將近一年時間，每當Aka完成畫作會第一時間給她看，但為了切合這次的主題，作品也在溝通下作出調整，以更豐富的表情和微笑，指引每位來訪者進入故事當中。Aka指這次作品在溝通下一步步成形，透過這次她抓住的「光」，更令她感受到過往作品當中的「暗」，「溝通過程出奇地順利，更令我發現曾經的作品都很黑暗，第一次畫展時畫了好多的骷髏頭、溶化的人和骨頭。這次則畫了很多招財貓狗，更推出了一個12生肖加上招財貓的系列，象徵每一個人都值得被愛着，所以生肖都以BB的感覺呈現，就好似BB被生下來，都值得大家無條件去愛他，每個人都有內在小孩，都有被愛的條件、都值得愛與祝福。」
在這次畫展籌備期間，火災帶來的陰霾下，更令Aka反思祝福的重量，「這次畫展也有經歷到困難，在那段不開心的情緒之下，我也在努力將感受消化，再轉化成不同的角色畫給大家。而過往只做17幅畫，今次是31幅畫，也接近之前的2倍，因為我很想有更豐富的訊息去展示給大家。」
雙劍合璧 推向極限
與Aka第三度合作，Rikko見證她的畫畫實力及靈感一直昇華。二人在合作的同時，也將彼此推向極限，「之前在品牌合作時，更挑戰A4紙之外，在以平方米來計算面積的牆身上作畫，而這次除了紙張，Aka亦嘗試在畫布上作畫，創造出她目前最大的畫作，有100乘80公分大的大型作品，花了約半年時間。」作為Aka背後的軍師，Rikko嘗試為藝術尋找更大的價值，希望讓藝術與商業價值拉得更近。今次與高端燈具聯乘，以13支筆尖組成的燈具裝置藝術，炫亮「Aka C.」13年來的里程碑，同時亦推出限量版複製畫，為Aka的藝術工作創造更多商業價值，成為值得一份回報的專業。
李靄璣助好友發展藝術事業
Aka回想起第一次舉行慈善畫展時，身為專業司儀的Rikko主動提出協助，成功為婦女團體籌得善款，「她能夠來令我很感動，更見證了我2017年第一次的畫展，然後開始了我們的合作。」
Rikko指求學時曾接觸藝術，慨歎當時的年代藝術賺不到錢，因而回歸現實，「當我見到Aka的畫，我覺得這個女生很有氣質、很有故事，就被她吸引了。當時覺得我的品牌工作背景，加上Aka很特別、既是藝術家也是幕前藝人的身份，覺得我們兩個在一起，有機會創造出一個新的路向。」
趙慧珊欲挑戰不同藝術領域
合作以來，Aka過往的展覽成功創造達7位數的銷售額，在Rikko的把關下，令藝術家在新時代成為一門真正的專業，更為她帶來與品牌合作的機會。能以藝術家身份揮灑創意並創造收入，Aka坦言是一件幸運的事，「我自小跳芭蕾舞，到加入Super Girls，從前的我與現在的我很不同，以前是表演藝術，在大家的鎂光燈或焦點之下;而現在好似昇華了，由我反過來去看，見到大家的故事再轉化出去，好像一份使命，我當然希望將來有更高的成就，但最重要是我可以這份祝福，去創造更多不同的事，希望將來挑戰不同的藝術。」