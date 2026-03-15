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陳凱詠「復仇式」簽名會簽15小時人龍迫爆中環 洗版式「陳凱詠現象」掀熱議

影視圈
更新時間：14:30 2026-03-15 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-15 HKT

陳凱詠（JACE）今年2月18至19日曾在紅館首度舉行《JACE WORLD》演唱會，卻在開騷前夕傳出門票銷情欠佳，當時陳凱詠以正面態度面對票房滯銷。事隔近一個月，陳凱詠昨日（14日）在中環舉行新碟簽名會，馬拉松式逾15小時玩法在threads掀起熱議，更出現「陳凱詠現象」向陳凱詠致敬。

陳凱詠簽名會人龍倒灌中環街頭

陳凱詠簽名會原定於昨日中午12時開始，並註明「直至當日簽完為止」，大批粉絲為獲取親筆簽名，早於活動開始前已到場排隊。從網上流傳的影片可見，人龍由位於中環安蘭街的店舖內，一直延伸至街外，直到晚上9時許，排隊人潮依然不減，場面墟冚，更有粉絲形容隊伍「長過萬里長城」。

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陳凱詠不少粉絲在網上分享自己的「戰況」，有人表示從上午11時25分等到下午2時45分才完成簽名；亦有粉絲晚上6時半才加入隊伍，最終在凌晨1時才見到偶像。令人驚訝的是，直到凌晨2時20分，仍有粉絲在領取「隊尾籌」，可見支持者絡繹不絕。

陳凱詠面露疲態仍堅持互動

面對無盡的人龍，陳凱詠全日幾乎沒有休息，即使已簽了超過13個小時，面容明顯流露疲態，依然堅持與每一位粉絲互動，傾偈、合照、自拍時全程保持笑容，盡力滿足粉絲的要求。

陳凱詠好友馬天佑亦現身陪伴，為她打氣，馬天佑在晚上約9時拍攝的影片，仍見到長長的人龍，在片尾時還貼心叫陳凱詠對排隊的粉絲講句說話。陳凱詠開心表示：「樓下嘅人辛苦喇！等多我一陣，我好努力，努力中，努力中，轉頭見。」

陳凱詠票房失利到人氣逆襲

陳凱詠是次的馬拉松簽名會盛況，在Threads上掀起巨大迴響，網民紛紛留言「辛苦晒Jace」、「太努力，努力得太過份」，並叮囑陳凱詠「要食野同休息下」。有粉絲感嘆：「如果明星界搵個代表，我諗肯定係JACE」，稱讚陳凱詠在一個小小的Cafe舉辦簽名會，卻願意為粉絲簽到通宵，實在難得。

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