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Anson Lo呂爵安友誼第一唔會鬥舞 澳門合體騷特別環節賣關子 自薦做Stanley伴郎頂酒

影視圈
更新時間：13:45 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-15 HKT

盧瀚霆（Anson Lo）今早（15日）以活動大使身份出席「博愛單車百萬行2026」，逾百粉絲組成車隊參賽，分三批出發，AL與她們逐批合照，起步時又揮旗仔為她們打氣。AL在現場甚受嘉賓歡迎，博愛主席黃曉君、黃金寶等先後找他自拍合照。

Anson Lo下星期出雙單曲

AL受訪時直言凌晨2點半就要出門口，故未有睡覺，自言是一個不需要睡眠的人，並說上月感冒生病，好快就康復。他下月與呂爵安（Edan）在澳門舉行兩場演唱會，將會綵排，問到可有特別環節？他表示一定有唱歌跳舞，同呂爵安合唱，至於可會一起鬥舞？他笑說：「我們是friendship舞台，無battle這回事。（可會像姜濤一樣與性感女dancer跳辣身舞？）未知，一定有勁歌熱舞，瘋狂地跳。（呂爵安點夠你跳？）不會，他十分厲害。」講到新歌進度，他稱經已錄完，該會於下星期（25日）推出，形容是雙單曲，一次出兩隻歌，一首快歌，一首慢歌，是兩種完全不同的風格。AL希望今年推出6首歌，指自己入行8年，望儲多一些歌，好讓開騷時有更多歌唱，惟現階段未有開騷計劃。

Anson Lo自認酒量佳

邱士縉（Stanley）年尾結婚，他表示對方有邀請他參加婚宴，惟暫時未有安排其他「任務」，「我應該要做伴郎，我酒量不錯，可以幫他頂酒。他叫我Have fun，話無職責都可以頂酒，我話無職責就不頂酒啦，到時灌醉他！」另外，AL在農曆新年時與呂爵安、李駿傑（Jeremy）齊齊到汪明荃家拜年，汪明荃事後在社交平台分享合照，但標註3人時，未有以他們正確帳號去標註惹網民熱議，AL笑說汪阿姐稍後更正，並稱自己沒有教她，「其實tag與不tag都無所謂，最重要當日大家好開心，我們去之前無食野，去到阿姐屋企狂食！阿姐準備了很多食物，蘿蔔糕都兩底，『清哂』她屋企的食物，可能我們是最後一批去她拜年的人，她將屋企的剩餘物資畀哂我哋，哈哈！」又說知道汪明荃好忙，能夾到時間去拜年十分幸運，並指每年拜年的組合都不同，最重要是夾到汪明荃的時間。

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