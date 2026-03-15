Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡思貝公布離職TVB後首現身 強調無「雪藏」非不歡而散 與周星馳公司扯上關係 否認有貴人照顧

影視圈
更新時間：12:46 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-15 HKT

蔡思貝於本月12日在社交平台發文宣布離開效力13年的TVB，今早（15日）出席一個單車百萬行活動，是離職後首個公開活動。蔡思貝受訪時透露與TVB的合約在今年完結。她形容2026年是一個新開始，好事不斷，又說自己的生日是2月6日，但並非當日是last day。她表示在完約後先調整心情，過一陣子才對外公布。問到TVB可有挽留？她以子女向父母要求留學做例子，稱與公司有商有量，「我同公司講，想向外闖，公司也贊成。」

TVB未有派員採訪蔡思貝

是日活動，TVB未有派員採訪。問到蔡思貝約滿前被傳「雪藏」無劇拍，是否因此才意興闌珊？她否認，指當時有拍綜藝節目及到美國登台，笑指登台解鎖了唱歌技能，現在也有學唱歌，並強調與TVB沒有不歡而散，日後有機會合作，「隨時候命！」對於她點名多謝樂易玲、曾勵珍和曾志偉三位高層，她說：「我由選港姐開始，到拍劇和綜藝節目，多得他們給我機會，仲有好多人都幫過我，台前幕後有許多並肩作戰的人，多到不能一一盡錄。」至於未來發展，她形容要淺嚐獨立的感覺，也有與不同的單位合作的可能性。蔡思貝笑說，這一刻要試做自僱人士，又呼籲朋友這陣子不要找她請食飯，「最好請我食飯！」

周星馳簽蔡思貝？

問到接下來是否進軍大銀幕？蔡思貝說是目標之一，想多拍電影，也想演舞台劇。是否向內地發展？她僅稱「內外兼備」。至於可會簽約周星馳公司？她說︰「還有好多可能性，再發掘一下先。我們沒有傾過，有緣人是要尋覓的，我無告訴他我離開了TVB，希望他有留意我的社交平台！（《女足》是不是今年上映？）不知道，非常期待。」

蔡思貝單身親人擔心

另外，有指蔡思貝兩年無工開，因為有人照顧，生活依然富貴，她笑言有父母、朋友照顧，稱多年來在社交平台分享的家中相片、短片都是在同一間屋拍攝，指現時無拍拖是單身。她早前去親戚家拜年時，被追問幾時生仔，她指親戚可能認為生育有年齡限制，惟她對拍拖、生仔採隨緣心態，現時專心發展事業。她早前被影到在街上坐姿豪邁，單腳撐在行李箱上的照片，被指姿勢怪異，她解釋當時在影工作照，不知道有人偷影，又指對方在好遠的地方拍攝她，加上角度問題，大呻︰「對方把我的腿影得好短！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
荃灣兩歲男童墮樓重傷 父自行將兒子抱往醫院搶救 惜傷重不治
突發
1小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
13小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
17小時前
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇聞趣事
6小時前
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
投資理財
8小時前
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
19小時前
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
影視圈
18小時前