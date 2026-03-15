蔡思貝公布離職TVB後首現身 強調無「雪藏」非不歡而散 與周星馳公司扯上關係 否認有貴人照顧

蔡思貝於本月12日在社交平台發文宣布離開效力13年的TVB，今早（15日）出席一個單車百萬行活動，是離職後首個公開活動。蔡思貝受訪時透露與TVB的合約在今年完結。她形容2026年是一個新開始，好事不斷，又說自己的生日是2月6日，但並非當日是last day。她表示在完約後先調整心情，過一陣子才對外公布。問到TVB可有挽留？她以子女向父母要求留學做例子，稱與公司有商有量，「我同公司講，想向外闖，公司也贊成。」

TVB未有派員採訪蔡思貝

是日活動，TVB未有派員採訪。問到蔡思貝約滿前被傳「雪藏」無劇拍，是否因此才意興闌珊？她否認，指當時有拍綜藝節目及到美國登台，笑指登台解鎖了唱歌技能，現在也有學唱歌，並強調與TVB沒有不歡而散，日後有機會合作，「隨時候命！」對於她點名多謝樂易玲、曾勵珍和曾志偉三位高層，她說：「我由選港姐開始，到拍劇和綜藝節目，多得他們給我機會，仲有好多人都幫過我，台前幕後有許多並肩作戰的人，多到不能一一盡錄。」至於未來發展，她形容要淺嚐獨立的感覺，也有與不同的單位合作的可能性。蔡思貝笑說，這一刻要試做自僱人士，又呼籲朋友這陣子不要找她請食飯，「最好請我食飯！」

周星馳簽蔡思貝？

問到接下來是否進軍大銀幕？蔡思貝說是目標之一，想多拍電影，也想演舞台劇。是否向內地發展？她僅稱「內外兼備」。至於可會簽約周星馳公司？她說︰「還有好多可能性，再發掘一下先。我們沒有傾過，有緣人是要尋覓的，我無告訴他我離開了TVB，希望他有留意我的社交平台！（《女足》是不是今年上映？）不知道，非常期待。」

蔡思貝單身親人擔心

另外，有指蔡思貝兩年無工開，因為有人照顧，生活依然富貴，她笑言有父母、朋友照顧，稱多年來在社交平台分享的家中相片、短片都是在同一間屋拍攝，指現時無拍拖是單身。她早前去親戚家拜年時，被追問幾時生仔，她指親戚可能認為生育有年齡限制，惟她對拍拖、生仔採隨緣心態，現時專心發展事業。她早前被影到在街上坐姿豪邁，單腳撐在行李箱上的照片，被指姿勢怪異，她解釋當時在影工作照，不知道有人偷影，又指對方在好遠的地方拍攝她，加上角度問題，大呻︰「對方把我的腿影得好短！」