Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周柏豪啟德騷撩台下素顏鄭融合唱經典《一事無成》掀高潮 患病暴瘦搬酒店隔籬怕傳染女兒

影視圈
更新時間：12:15 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-15 HKT

周柏豪昨晚（14日）在啟德體藝館舉行粉絲見面會 ，相隔七年在港開騷的他，太太Stephanie與子女入場支持外，還有師妹連詩雅與老公陳家樂、193（郭嘉駿）、鄭融等。最驚喜鄭融即興跟柏豪合體唱《一事無成》。今次的舞台設有籃球架及公園遊樂設施，是晚周柏豪以西裝look現身後，獻唱《12號》為見面會揭開序幕。柏豪唱了多首歌曲外，在互動環節趁著白色情人節，選出情侶觀眾在台上玩遊戲。

周柏豪勁攬歌迷

柏豪又大晒演技，做出動作，要歌迷估歌名，期間有男粉絲估中，柏豪開心到抱起對方！最搞笑有女觀眾搶咪估中後，即跑去擁抱柏豪，引來「嘩」聲四起。點唱環節，柏豪選出5位歌迷上台，各人穿著他著過的歌衫，有男歌迷挑選《傳聞》由柏豪獻唱，他一邊唱一邊交戲，最後跟這位男歌迷對望時，在場觀眾齊聲大叫「咀佢！」不過柏豪只送上擁抱。而到卡拉OK環節，柏豪跟觀眾合唱後，即場籲尋找鄭融並且成功「捕獲」，雖然她素顏上陣兼自爆箍牙，亦大方上鏡，又應邀跟柏豪驚喜「合體」，唱出經典歌《一事無成》。

周柏豪祝福黃文標

見面會尾聲，柏豪獻唱《里程碑》除下外套，只穿著黑色背心的他，大騷強勁的麒麟臂。當唱到《同行》時，柏豪一時感觸哽咽，同時不忘跟台下歌迷玩自拍。獻唱新歌《純粹想哭》時，現場播放MV，參演該MV的黃文標被醫生評估患上柏金遜症初期，柏豪在台上更特意祝福對方身體健康，「每日都要開開心心。」

周柏豪受訪自爆暴瘦

周柏豪接受訪問時，坦言見面會相比舉辦演唱會需要更加要花心思，又解釋連同Medley、曲目超過30首，還有好多互動環節，皆因現今流行「情緒價值」，更認為今個見面會的首站在自己的家香港，對他來說意義很大。當笑指他與粉絲互動也來者不拒送上擁抱，柏豪笑說：「入得場都係自己人，大家都愛我、錫我先嚟到！問我有無底線？只要合法就得啦！」談到可有計劃在香港開演唱會，柏豪表示明年是入行20年，但視乎屆時的大氣候環境，不過期望可以在紅館開騷。提到他騷肌，炫耀麒麟臂，柏豪自爆瘦了很多，早前病倒，為了盡快康復，要服用類固醇、抗生素及消炎藥等中西合璧治療，上周日才能開聲。「其實我呢兩個星期搬咗去酒店住，因為女兒發燒，太太叫我即刻走，所以搬到酒店，自己走嗰刻好唔捨得！作為父親，仔女發燒要避開，我覺得好內疚，但冇辦法，呢次開show有7千多位觀眾見證呢一日。」

周柏豪太太與子女捧場

柏豪坦言太太與子女也有來捧場，女兒在綵排時更主動舉手跟他合唱《一事無成》，又認為能夠父女在這麼大的場地對唱，真是有錢也買不到。談到鄭融素顏上陣跟他合唱，柏豪坦言要跟對方說聲對不起，難為要素顏出鏡，又大讚雖則未有化妝，但依然好靚。提到他在台上祝福黃文標，柏豪坦言拍MV時已擔心對方的身體狀態，但當時不敢問，不過對方是一位非常專業的演員，當年黃文標演出《包青天》，自己已很欣賞對方。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
11小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
16小時前
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇聞趣事
5小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
17小時前
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
投資理財
6小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
3小時前