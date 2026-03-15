周柏豪啟德騷撩台下素顏鄭融合唱經典《一事無成》掀高潮 患病暴瘦怕傳染仔女住酒店隔離

周柏豪昨晚（14日）在啟德體藝館舉辦粉絲見面會 ，相隔七年在港開騷的他，太太Stephanie與子女入場支持外，還有師妹連詩雅與老公陳家樂、193（郭嘉駿）、鄭融等。最驚喜鄭融即興跟柏豪合體唱《一事無成》。今次的舞台設有籃球架及公園遊樂設施，是晚周柏豪以西裝look現身後，獻唱《12號》為見面會揭開序幕。柏豪唱了多首歌曲外，在互動環節趁著白色情人節，選出情侶觀眾在台上玩遊戲。

周柏豪勁攬歌迷

柏豪又大晒演技，做出動作，要歌迷估歌名，期間有男粉絲估中，柏豪開心到抱起對方！最搞笑有女觀眾搶咪估中後，即跑去擁抱柏豪，引來「嘩」聲四起。點唱環節，柏豪選出5位歌迷上台，各人穿著他著過的歌衫，有男歌迷挑選《傳聞》由柏豪獻唱，他一邊唱一邊交戲，最後跟這位男歌迷對望時，在場觀眾齊聲大叫「咀佢！」不過柏豪只送上擁抱。而到卡拉OK環節，柏豪跟觀眾合唱後，即場籲尋找鄭融並且成功「捕獲」，雖然她素顏上陣兼自爆箍牙，亦大方上鏡，又應邀跟柏豪驚喜「合體」，唱出經典歌《一事無成》。

周柏豪祝福黃文標

見面會尾聲，柏豪獻唱《里程碑》除下外套，只穿著黑色背心的他，大騷強勁的麒麟臂。當唱到《同行》時，柏豪一時感觸哽咽，同時不忘跟台下歌迷玩自拍。獻唱新歌《純粹想哭》時，現場播放MV，參演該MV的黃文標被醫生評估患上柏金遜症初期，柏豪在台上更特意祝福對方身體健康，「每日都要開開心心。」

周柏豪受訪自爆暴瘦

周柏豪接受訪問時，坦言見面會相比舉辦演唱會需要更加要花心思，又解釋連同Medley、曲目超過30首，還有好多互動環節，皆因現今流行「情緒價值」，更認為今個見面會的首站在自己的家香港，對他來說意義很大。當笑指他與粉絲互動也來者不拒送上擁抱，柏豪笑說：「入得場都係自己人，大家都愛我、錫我先嚟到！問我有無底線？只要合法就得啦！」談到可有計劃在香港開演唱會，柏豪表示明年是入行20年，但視乎屆時的大氣候環境，不過期望可以在紅館開騷。提到他騷肌，炫耀麒麟臂，柏豪自爆瘦了很多，早前病倒，為了盡快康復，要服用類固醇、抗生素及消炎藥等中西合璧治療，上周日才能開聲。「其實我呢兩個星期搬咗去酒店住，因為女兒發燒，太太叫我即刻走，所以搬到酒店，自己走嗰刻好唔捨得！作為父親，仔女發燒要避開，我覺得好內疚，但冇辦法，呢次開show有7千多位觀眾見證呢一日。」

周柏豪太太與子女捧場

柏豪坦言太太與子女也有來捧場，女兒在綵排時更主動舉手跟他合唱《一事無成》，又認為能夠父女在這麼大的場地對唱，真是有錢也買不到。談到鄭融素顏上陣跟他合唱，柏豪坦言要跟對方說聲對不起，難為要素顏出鏡，又大讚雖則未有化妝，但依然好靚。提到他在台上祝福黃文標，柏豪坦言拍MV時已擔心對方的身體狀態，但當時不敢問，不過對方是一位非常專業的演員，當年黃文標演出《包青天》，自己已很欣賞對方。