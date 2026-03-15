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陸詩韻報讀AI課程增值自己 未感受到有追求者埋身：我好open

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-15 HKT

久未露面的陸詩韻昨晚（14日）與黃長興、DJ洪崎峻（超B）等到慈雲山出席由保良局舉辦的慈善盆菜嘉年華。近年發展護膚品生意做商界女強人的陸詩韻指這兩年經濟環境不太好，所以也是辛苦地撐著，又謂因本身電腦方面較弱，故也報讀AI課程來增值自己，她坦言2026年不敢奢望有任何大計，只希望能穩中求勝，生意沒有虧蝕已好彩：「健康方面都注重，疫情都經歷得多，我冇皮膚敏感、冇玫瑰痤瘡、冇濕疹，突然兩、三年前乜都爆晒出嚟，所以好老土，健康好緊要。」

陸詩韻直播6小時不覺辛苦

至於幕前工作，陸詩韻指雖然仍有興趣，但市道不太好機會不多，故只能靠拍短片和直播來讓年輕一輩認識自己，她指內地有簽公司做直播帶貨，雖然每次直播要6小時以上，但並不覺得辛苦：「可能我本身鍾意說話，可能因為有其他人覺得辛苦，我先可以喺呢度發展，同埋我而家啲普通話起碼大家聽得明，我依然都有「港普」，但溝通上好咗好多，自己唔會尷尬先。」

陸詩韻接受不同地方的人

陸詩韻指因現時有1/3時間在內地，所以也希望在當地租地方住，這樣並不需要兩邊走，那麼辛苦，問到是否有小鮮肉或追求者埋身？她笑言沒留意：「我好open，好接受唔同地方嘅人，但未感受到，我比較被動，要啲主動啲嘅人，所以，主動啲啦！」

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