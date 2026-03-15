鄭俊弘聞吳業坤約滿疑似離巢 重奪一哥位置：其實我哋冇㗎 盼周志康在《中年好聲音4》勝出

胡楓、謝雪心、鄭俊弘等昨晚（14日）以表演嘉賓身份到慈雲山出席由保良局舉辦的慈善盆菜嘉年華，保良局董事會成員蔡加敏總理亦有出席。鄭俊弘新年與太太及兒子Asher去了越南旅行，他指去到越南每天游水所以曬到很黑，又指兒子不怕水之餘也很喜歡水，落水也不驚，有不開心給他一杯水就搞掂，故日後亦希望能培養他在這方面的運動。

鄭俊弘大讚太太何雁詩好fit

提到此行太太何雁詩也著三點式大解放，鄭俊弘大讚太太很fit，有努力做運動，又表示那些相是自己影，笑言也影得不錯，自己亦不介意太太趁後生以美好身段示人。鄭俊弘指今年會繼續做音樂方面的工作，而上月完成舞台劇的他也希望能再延續。對於吳業坤約滿疑似離巢，笑指與他同屬TVB Music Group的鄭俊弘可以重奪一哥位置，他說：「聲夢又係爭呢啲，其實我哋冇㗎，真係冇所謂，最緊要有歌出。」他又謂出歌也一直要排隊，至於是否覺得公司的資源全部也是以「中年好聲音」優先？鄭俊弘坦言覺得好，因他們已夢想出歌和做歌手很多年，更表明自己亦有留意《中年好聲音4》，剛與周志康做完演出，大家也戥他很開心，叫周志康一定要贏，提到參賽的藝人未除面具前，有很多估其中一人是鄭俊弘，他說：「我都收到很多訊息，我都覺得同阿康有啲似，但我一聽就知係佢，所以好希望佢贏。」