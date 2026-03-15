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90年代「瓊瑤女郎」劉玉婷近況曝光！淡出娛圈20年轉戰房地產 嫁入豪門生活富泰

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-15 HKT

曾經在80年代嘉禾電影全盛期，與葉子楣、陳雅倫、郭錦恩與黃曼凝獲封「五朵金花」的劉玉婷，當年同時亦成為亞視藝員，產量極之豐富，到1996年被瓊瑤相中，到台灣拍攝電視劇《一簾幽夢》而走紅，為民視拍過十多部劇集，成為當家花旦。

劉玉婷的身形脹了一個碼

劉玉婷在2005年與富商結婚並淡出演藝圈，婚後移居紐約並育有一子，近年有指為了兒子的教育，劉玉婷舉家回流廣州定居，並轉行投身房地產。久未現身的劉玉婷早前回港為好友楊玉梅慶祝生日，雖然劉玉婷的身形脹了一個碼，全身的充滿幸福肥，但樣子依然標緻，而且多了一份貴氣。」

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劉玉婷曾加入TVB傳因得罪高層被解僱

劉玉婷在1986年TVB藝訓班畢業後，曾被安排到《歡樂今宵》中擔任「歡樂小姐」，但很快被解僱，有傳她因為得罪高層，最終與TV不歡而散。後來得到嘉禾賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣齊成為嘉禾電影「五朵金花」，當時拍過不少電影，除了《霸王花》系列外，亦曾在《倩女幽魂3道道道》飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲，憑清新脫俗的氣質以及精致的五官，美艷一度被與王祖賢睇齊。到了1990年加入亞視並成為亞視花旦，曾演出《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》和《九王奪位》，直到1996年，劉玉婷被瓊瑤選中成為瓊瑤女郎，憑《一簾幽夢中》飾演「秦雨秋」而走紅，一度成為台灣民視當家花旦。今次劉玉婷驚喜現身，不少網民留言表示興奮，原來淡出後劉玉婷轉行做房地產，她曾稱沒想過復出，現在很享受當豪門媳婦，每天忙著照顧小孩，生活很充實。

劉玉婷近年進駐小紅書和抖音

劉玉婷近年進駐小紅書和抖音，希望與FANS們有多點互動，劉玉婷表示近年愛上種花：「好多朋友問我，平時我嘅生活有咩喜好。我話俾你聽啊，種花呢，就係我嘅樂趣啦。因為種花呢可以帶俾你啊，無限嘅開心嘅。我哋喺種花個過程中，唔需要諗下話買幾名貴嘅品種，亦都唔需要期待話我朵花幾時啊、開到幾大啊、或者結果嘅。你用一個好平常嘅心，去種花。例如睇下佢幾時要鬆土，幾時去淋水，又或者喺佢發芽嘅時候，睇住佢一路茂盛咁成長。更加呢係花盛開嘅時候啦，你好​​好咁去欣賞佢嘅綻放、佢嘅美麗。甚至當花枯萎嘅時候，就讓我學會呢個就係人生嘅一個過程。」

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劉雪華放棄「瓊瑤女神」的形象：

 

 

 

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