「嵐」札幌開啟告別巡演3日共吸引15萬人撐場 松本潤預告東京巨蛋最終場進行全球直播

日本國民天團「嵐」（Arashi）的5大巨蛋告別巡演「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」，昨晚（13日）在北海道札幌巨蛋展開序幕。雖然目前當地氣溫只有攝氏3度，而且今次巡演還會在東京、名古屋、福岡、大阪等地舉行總共15場演唱會，但仍未減粉絲爭睇頭場的熱情。他們在札幌開騷的3日期間，已吸引到15萬人來撐場。

「嵐」帶旺當地經濟

其中有不少觀眾是來自全國各地的粉絲，他們遠從神戶、千葉、兵庫縣、崎玉縣、熊本縣等地到來。據知從前晚（12日）深夜開始，東京的粉絲從羽田機場出發到北海道，無論是廉航與其他航空公司的航班都全部售罄。昨日，更有來自福岡、大阪、東京、中國、台灣等不同地方的粉絲來到會場聚集，聲勢浩大。他們除了為「嵐」撐場之外，亦順道在北海道遊覽，從而帶旺了當地經濟，同時亦令札幌市酒店供不應求。

「嵐」演唱會嚴禁場內拍攝 粉絲好聽話

由於今次演唱會嚴禁場內拍攝，粉絲們都十分聽話，完全沒有他們的演出片段及5位成員的場內照流出。但他們亦有在官方粉絲俱樂部公開5人在台上的「背後照」，全程保持神秘。不過據知在演唱會上，成員兼巡演監製松本潤（松潤）亦預告了於5月31日在東京巨蛋舉行的最終場，將進行全球直播，讓更多fans能欣賞他們的最後演出。

大野智一度哽咽

此外，不少fans都有在網上大爆演唱會上的趣事，例如相葉雅紀在台上公開向櫻井翔道歉，事緣他在後台洗完澡後差點着錯櫻井的內褲，幸而着到一半就發現着錯，並立即脫下來，他更強調已幫櫻井洗過那條內褲，櫻井即回應道「難怪感覺濕濕的」。而二宮和也在噴火及噴水環節中玩到興起，不斷踢水搞到松潤成身濕晒。隊長大野智在演唱會尾聲向粉絲講話時更一度哽咽，粉絲們叫他不要哭，他即傲驕地叫大家不要吵、然後努力掩飾快要哭的樣子，令粉絲們都想喊埋一份。