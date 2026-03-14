湯怡爆囡囡說話老積 愛跳舞兼貪靚似足爸爸麥秋成

湯怡今日（14日)到烏溪沙出席「青少年人生之旅2026」活動，現埸設有多個由學生設計的攤位遊戲，湯怡亦親身逐一試玩，與學生們打成一片。

湯怡透露囡囡會觀察大人說話

湯怡表示其4歲多大的女兒QQ，經常問自己可否跟着一起外出工作，但因女兒年紀太少，對工作未有概念，只覺是去玩。她亦謂女兒現時說話很老積：「有時聽到女兒講嘢，會諗佢喺邊度學返嚟，點解佢會識講呢啲嘢，估佢係平時觀察大人講嘢，所以自己平時講嘢都要小心。有時情緒激動，我都會即刻控制返自己個情緒。」

QQ跟爸爸一樣喜歡跳舞

提到女兒QQ早前的照片打扮有點成熟，湯怡表示女兒跟爸爸麥秋成一樣喜歡跳舞：「一來佢依家好鍾意跳舞，又很貪靚，又好期待可以着啲上台表演嘅跳舞服飾，有時又話想同我一樣整指甲。我家姐就會買靚衫畀佢，幫佢扮靚黐指甲。」她笑言女兒跟自己是一個極端，指自己小時候比較文靜，不愛說話，反而想女兒外向一些，但又不可以過分貪靚。問到她的老公對於女兒的跳舞look有何評價，她坦言因為老公都是跳舞，接受能力比自己高，但老公已叮囑親友，盡量不要滿足女兒要求，不想女兒感覺太易得到，並表示要女兒儲「金幣」換取獎勵，她表示女兒現時最想要的是高踭鞋。