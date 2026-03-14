許廷鏗受傷入院 斷腳筋再仆樓梯跌斷手急做手術 粉絲憂牙醫生涯告急

許廷鏗日前現身欣賞林宥嘉及柳應廷的演唱會時，自爆不慎在打匹克球（Pickleball）時受傷，原來連手臂亦有事，只是當日未有提及。許廷鏗今日（14日）凌晨在社交網上載影片，見到他帶傷上陣演出，完成今日工作後，透露要入醫院做手術。

許廷鏗禍不單行

許廷鏗今日凌晨在IG公開一條影片，為一個活動擔任表演嘉賓，當日穿上黑色斗篷造型登場，當中的獨特設計，為許廷鏗遮掩斗篷下吊住的手臂。許廷鏗在影片中揭曉造型背後的真相，自嘲最近「驚喜真係一浪接一浪」。

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影片中，許廷鏗先透露早前因打匹克球導致足底跟腱撕裂，沒想到禍不單行傷及手臂。許廷鏗在片中揭開斗篷，展示出藏在衣服下的藍色手臂吊帶，許廷鏗苦笑道：「冇錯我連手都整親！」

許廷鏗傳遞正能量

許廷鏗表示因為仍有工作，要完成後再進行手術，許廷鏗坦言與其獨自在家中「懷疑人生」，寧願站上舞台做自己喜歡的事，向觀眾分享正能量。許廷鏗感性地表示：「要醫好別人之前，首先要醫好自己」，又引用自己《青春頌》的歌詞「別忘掉原是靠堅持，醫好每個傷患」，來自我勉勵。

許廷鏗由於要做手術，坦言心情忐忑而在IG深夜開你問我答，並交代傷勢：「講起都覺得有啲後悔，原本就係因為打Pickleball，個新球場地下有啲黐腳，熱身唔係最足夠落場，一下箭步想往前追波。『撻』一聲仲以為對鞋爛咗，原來係自己隻腳條足底筋，巳經即刻坐低。」

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許廷鏗粉絲憂心

許廷鏗無奈表示後悔都來不及：「足底筋撕裂之後，睇咗骨科醫生，雖然隻腳唔需要做手術，但係都建議用一個保護嘅助行工具Aircast，喺隻腳唔係最好嘅狀態，心急返牙科診所睇病人，喺樓梯踏錯步，跣咗落10級樓梯，落地時候左手自然動作往前伸，就聽到手踭又啪一聲。」

許廷鏗表示今日要入院，是為手部做手術，有粉絲擔心其傷勢會否影響牙醫日後的工作。許廷鏗表示：「我相信醫生安排，佢都清楚我工作需要，希望可以盡快重出江湖。這兩天需要取消的病人，小弟對不起大家，會盡快重返崗位！」