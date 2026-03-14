前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？

王祖藍與李亞男育有兩女，二人已結婚11年，多年來一直恩愛。王祖藍日前被網民在外地捕獲，打扮似大叔的他，身形更成為焦點，一度被網民質疑是否人有相似，但因影片最後見到李亞男，令二人貼地出行的舉動引起熱議。

王祖藍李亞男打扮隨意

日前有網民在小紅書分享在泰國曼谷旅行時，於地鐵（BTS）車廂內偶遇王祖藍與其妻李亞男。從影片所見，王祖藍未有戴上口罩或太陽眼鏡，身穿啡色Polo衫，搭配淺色短褲，造型十分隨意。而身穿白色背心的李亞男，站在王祖藍對面相隔兩個身位，一直望住老公。

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不過片中的王祖藍身形略顯發福，見到其肚腩明顯凸出，加上手臂掛住一個黃色環保袋，令46歲的王祖藍散發出濃厚的「街坊大叔」味。另有網民留意到王祖藍手上的手機，疑似最新型號的智能手機，其獨特的鏡頭設計相當搶眼，單價估計過萬。

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捕獲王祖藍夫婦的網民留言：「貼地！香港藝人背『垃圾袋』搭地鐵，偶遇王祖藍，人很好，還請我吃了一頓肯德基。」有網民好奇二人是否拍節目：「不是在拍甚麼節目吧？居然和老婆一起坐地鐵真的這麼接地氣的」。也有網民討論王祖藍身形：「中年發福」、「他有大肚腩了」等。

王祖藍傳擁過億身家

王祖藍近年更轉型幕後，曾擔任TVB的首席創意官，並在內地積極發展直播帶貨事業，又成立自己的公司，據傳營業額高達數億元。王祖藍早年已獨具慧眼，先後在香港、內地置業，有指其身家早已過億，是圈中名副其實的「隱形富豪」。

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