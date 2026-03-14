Candy、Ivy So快閃旺角大派「蝴蝶酥」 獨欠隊長Gao未單飛出歌：應該明年

COLLAR成員Candy（王家晴）和Ivy So（蘇雅琳）今日（14日）白色情人節分別為新歌《直白》及《給你一隻大口仔》宣傳，首次單飛出歌的她們，現身旺角的宣傳車進行快閃活動，大派「蝴蝶酥」及糖果，吸引大批粉絲到場，現場頗為混亂，但有警員在場維持秩序。

Candy今晚立刻約家人吃飯

Ivy So透露首次為新歌《給你一隻大口仔》填詞感到緊張，就連最後一日交歌也考慮可需找人修改，又指歌曲以「大口仔」為題，因為花名被稱「大口仔」，但不會不開心，反而覺得自己可需注意一下影相不夠好看，但笑起上來個口變大，其實是笑得最開心的時候。Candy則自認好似新歌《直白》一樣好直接，但對家人及朋友不夠直率，又笑言推出歌後即要改變，今晚立刻約家人吃飯。她說：「近排忙於宣傳新歌，都無乜時間同家人吃飯，不如今晚就約！」

Candy預留一日為Gao頻道拍片

談到為新歌拍MV，Candy笑言只穿著兩套服裝，但不算性感，因為性感需要先天條件，今次MV較為唯美，所以感覺有氣質。Ivy So則笑言穿著四套服裝，但自認樸素又多布，不夠性感。談到可會為新歌積極宣傳，兩人笑言已相約網紅幫忙宣傳。提到COLLAR獨欠隊長Gao（沈貞巧）未有單飛出歌，Ivy So笑說應該明年，因為是新人年，又指對方在網上開設頻道，所以借對方平台宣傳毋須錢。在旁的Candy笑言自己已預留一日時間為Gao的頻道拍片。