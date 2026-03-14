柳應廷舉行簽唱會 「擲水樽」女子再次出現被保安請離場 Jer回應音樂會入座率偏低：作為表演者冇得擔心

柳應廷（Jer）今日（14日）在青衣舉行《KINTSUGI》簽唱會，吸引數百柳柳粉（粉絲暱稱）帶同應援物到場。昨日出席《再見UFO》電影分享會擲水樽的粉紅衫女子今日亦有到場，但在活動開始前已被保安請離場。

Jer計劃5月舉行part 2演唱會

Jer出場時即惹來全場尖叫，他指這張是個人第2張專輯，也代表上年的心路歷程，之後他唱出最鍾意的《記憶倒行》及《今繼》，又與柳柳粉玩接歌及估歌遊戲，Jer指未來計劃是5月舉行的part 2演唱會，他透露除了將P字變D 字外，舞台設計和歌單也會有變化，讓大家有驚喜。

Jer未曾遇過狂迷

受訪時，Jer指不知道發生什麼事，但現在簽唱會能順利舉行也好開心，自己亦不擔心，問到是否曾遇過狂迷？Jer指沒有，自己的粉絲也温文有禮，更笑指像自己般文質彬彬。對於日前他與側田、林宥嘉及吳林峰舉行的音樂會入座率偏低，Jer說：「作為一個表演者都冇得擔心呢啲，即係無論台下有嘅觀眾多或者少，我哋都係盡我哋全力去表演。」問到是否因是「拼盤騷」的原因？Jer指不是，因每次演出對於表演者來說也很重要，自己也會盡力令演出好睇：「我都成日講每一個live都唔可以錯過，因為都係獨一無二，所以我覺得有唔同嘅好睇，都希望歌迷每次都可以睇到一個最好嘅表演。」至於改歌單是否因救亡？Jer否認，又謂這只是巧合，加上團隊剛好是自己的演唱會班底，所以一提到改歌單大家就表現得雀躍。至於事後是否有慰問身體抱恙的林宥嘉？他指完騷後有，對方表示沒有大礙，不需擔心，也未露透患什麼病。

Jer想到海外做巡唱

提到大碟同時也推出黑膠，Jer指出了1120隻，自己通常也會自留001及1120這兩個號碼，因1120是自己生日數字。提到他今日沒有唱他認為好勁的那首全人聲無伴奏歌，Jer指那是大絕招，所以要留下來，問是否打算在5月part 2演唱會出招？他表示：「可能係，亦都可能唔係。我答唔到好實，大家入場睇就會知。」他又謂演唱會在個多月前已傾歌單上的變動，大家也花了很多心機在編排上，主題也有點改變，雖然辛苦，但也覺得開心。至於常開騷會否也怕歌迷荷包吃不消？Jer說：「而家呢個世代，我覺得有show睇就好睇，我唔知我可以唱到幾耐，有就入場支持，真係唔知㗎嘛！」至於是否想學姜濤般做海外巡迴？Jer坦言想，但要跟公司商討，因為每個騷也是自己的心血，也希望能夠讓多點人看到。

