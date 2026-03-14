張繼聰曾轉發抗癌中學阿Sir眾籌帖慘遭炮轟 導演彭秀慧：點諗到後續嘅發展會變得咁荒謬

40歲港爸兼體育老師陳Sir（Fox）今年先後確診克隆氏症和第4期擴散性腺癌（Adenocarcinoma），體重暴跌55磅至117磅。陳Sir的太太Natalie近日在IG和Threads發文，稱醫療費「漫長且昂貴」，為家庭帶來沉重的經濟負擔：「我們決定發起這次私人募捐，希望能為家裏減輕財政壓力，讓Fox和我能夠毫無後顧之憂，集中所有意志對抗病魔。」

彭秀慧直言未想過後續發展變得如此荒謬

陳Sir的悲慘事件曝光後，不少網民向他們伸出援手，藝人張繼聰和Coffee林芊妤等不少藝人為事件出一份力，但事件出現神逆轉，有網民發現陳Sir一家生活奢華兼周身名牌，被質疑利用別人的愛心籌錢，張繼聰和林芊妤慘被牽涉到，被轟「好心做壞事」，今日（14日）彭秀慧為事件在Threads發文，坦言：「點諗到後續嘅發展會變得咁荒謬，引起咁大嘅風波。」

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為陳Sir留言打氣的彭秀慧為事件發文

40歲中學體育老師陳Sir的太太Natalie發起私人眾籌醫藥費，最初得到不少網民伸出援手，連張繼聰及Coffee林芊妤都出手支持，但其後被揭原來一家生活極度奢華，太太Natalie更加周身名牌，結果被網民狙擊，紛紛到夫婦二人的社交平台留言，太太Natalie先刪除負評，接著再將帳戶轉為私人狀況，後來索性清零，張繼聰Coffee林芊妤幫手轉發變炒車，曾為陳Sir留言打氣的彭秀慧，今日在Threads為事件發文：「最近嘅風波，我係其中一個曾經有留言，為當事人打氣嘅過路人。幾日前大數據將佢嘅post推咗俾我，知道一個我唔認識嘅爸爸一再有病，實在為佢難受，佢呼籲網民為佢打氣。『叫人路過打氣』係而家非常普遍嘅事，網民一句說話，可能真係會為有需要嘅人帶來力量，重拾戰鬥力。我當時有輕輕睇下當事人之前嘅post，大概見到佢嘅BB出世冇幾耐，本來係一個非常健康嘅人，又擁有快樂嘅生活，我對佢身患大病感到相當同情。當時佢需要嘅只係打氣，不花費他人心力錢財，肯定不是壞事。點諗到後續嘅發展會變得咁荒謬，引起咁大嘅風波。有人因為惻隱而捐錢，有人因為睇唔過眼所以起底。首先，不負責任眾籌嘅人，尤其係本身有能力嘅人，係絕對有問題！因為你利用緊其他人嘅同情心！坦白講我睇到嘅時候都感到愕然同失望。然後我都俾人質問，做乜嘢支持？咦？我並無支持後來出現嘅募捐，但我唔會收返對一個有病嘅人嘅祝福同打氣，兩者並無衝突。而曾經支持募捐嘅人，我相信都係一時惻隱，冇諗到事情可以咁荒謬。世界真係荒謬！尤其是網絡世界，有時會睇到令人好灰心！有人濫用人哋嘅同情，有人嘅善良被利用。」

彭秀慧相信所有做的事上天會看到

彭秀慧續說：「亦都有人苦苦追擊一時惻隱嘅有心人，令世界上難受嘅人越嚟越多，氣氛越嚟越可怕。希望今次嘅事件會令到大家下次想幫忙他人嘅時候加倍小心，點樣幫，點解幫，但唔好動搖自己擁有令世界好一啲嘅微小善良。我相信所有做嘅事，行動或言語，個天都會睇到，個果都會返去自己嗰度。我仍然希望世界上所有有病嘅人都會康復，有健康先至可以做好事造福世界。我理性知道網絡世界任何說話都有機會成為被攻擊原因，但求不要成為自己討厭，或者傷害別人嘅人。」Coffee林芊妤亦對彭秀慧的說法表示認同：「當初有fan DM同我講呢件事叫我幫手，雖然我最後拒絕咗post story 叫fans捐錢。但我當時自己睇完個post，亦因為我個囡囡都係啱啱出世無耐，所以覺得感同身受而自己捐咗錢同留咗個言鼓勵佢哋，其實都無諗過最後會變成咁。亦有好多媽媽DM我叫我追返啲捐款，但其實我當初捐錢純粹覺得個bb啱啱出世爸爸就咁樣好可憐，所以當時諗法只係想俾個bb一份心意。 但無論點都好，如果真係利用別人同理心去呃錢既就點都唔岩架啦，希望啲錢真係用係正確既地方上，都希望件事快啲告一段落啦。」

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有網民聲稱獲太太Natalie退錢

曾經一度被指神隱的太太Natalie，有網民聲稱是其中一個中伏者：「但我都想出個post講natalie已退錢畀返我。佢哋都算係知錯嘅。 大家不如放佢一馬， 等先生好好養病啦。 我諗都係一時行錯咗一步。」但仍有網民質疑事件的真偽：「你連證據都冇，我點知你係咪洗地啊？」、「大家要小心啲呀，啲騙案有一就有二 呢個post可能都係騙案。」、「有冇退款記錄？」、「口講無憑，當然閣下實在無責任向大眾證明夫婦已退錢。如果佢想安心養病，就應該向公眾道歉，並退回善款。否則俾人追擊都無得好怨。」

張繼聰亦受牽連被網民要求公開回應

與此同時，曾經在IG轉發Natalie的帖文兼呼籲大眾幫手的張繼聰亦受牽連，不少人在他的社交平台留言：「請你回應眾籌事件！如果係未經證實，請你呼籲停止捐款了，等事情得到澄清再呼籲捐亦未遲！香港人善心不應被利用！」、「做咗咁多年人，你今次真係老貓燒鬚，識得出story叫人捐錢，而家又唔識得出story叫人哋小心啲？」、「拎咗光環，走先！反觀coffee就真係識保護佢啲 fans。」、「大眾聽咗你呼籲捐咗畀嗰兩夫婦，畀人呃錢，你點賠返畀人？？」、「公眾人物應該要為件事承擔後果啦，一句回應都唔應。」