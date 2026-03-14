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日本奧斯卡丨《國寶》橫掃10獎成大贏家 吉澤亮封帝激動擁抱拍檔橫濱流星 倍賞千惠子相隔45年再奪影后

影視圈
更新時間：15:15 2026-03-14 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-14 HKT

有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎昨晚（13日）在東京新高輪格蘭王子大酒店舉行頒獎禮，以203億日圓（約9.94億港元）創下日本史上非動畫電影最高票房紀錄的《國寶》共奪10獎，成為全晚大贏家。至於在日人氣大盛的港產片《九龍城寨之圍城》卻痛失最佳外語片獎，敗在《教宗選戰》之手。

《國寶》擸盡10項大獎

《國寶》今次可謂威到盡，一手擸盡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本等共10項大獎。導演李相日率領演員及團隊上台領取最佳影片獎時激動地說：「這真的是我們傾盡全力才取得的成就，演員們的敬業精神和工作人員的熱情都無從說起，影片的每個部分都充滿活力。正因如此，我相信它深深打動了每一位觀眾的心。」

吉澤亮在橫濱流星手中接獎意義重大

2020年憑《王者天下》勇奪男配角獎的吉澤亮，今年憑《國寶》正式封帝，他從上屆影帝、亦即其《國寶》拍檔橫濱流星手上接過獎座，二人更激動擁抱，吉澤亮感動地說：「今天能從橫濱流星手中接下這個獎，對我來說意義重大。我們一起挺過了艱辛的培訓期，無論對於這部電影還是對我個人而言，他都是非常偉大的存在。真的非常謝謝你。」他又指入行17年以來，以往演戲只覺很快樂，但演了《國寶》才真正體會到走在藝術之路的宿命感。

倍賞千惠子指木村眼睛給予她力量

影后獎座則由84歲《東京的士：回憶里程》女星倍賞千惠子奪得，她對上一次封后已是1981年。事隔45年再封后的她得獎後即向在片中飾演其年輕版的蒼井優說：「太棒了，小優！」台下的蒼井優則感動眼濕濕。倍賞千惠子亦向另一拍檔木村拓哉道謝：「片中有很多的士裏的戲份，每次從倒後視鏡裏看到木村先生的眼睛，我都會想『多麼大而美麗的眼睛啊！』這給了我很大的力量。」男配角奬則由《爆彈》伊藤二朗奪得，他上台一邊向台下感動爆喊的拍檔山田裕貴揮手，一邊說「我要哭了」。去年入圍卻失落獎項的他今年終於攞獎，他感動說：「我愛所有參與日本電影的人，也愛所有熱愛電影、觀看電影的觀眾。今晚真是個美好的夜晚。」女配角獎則由森田望智憑《Night Flower》奪得，憑《全裸監督》而為人所熟悉的森田在片中演保鏢打到飛起，令片中拍檔北川景子都頻呼心痛，森田領獎時說：「大學時期，有一次試鏡落選，我曾想過『是不是該放棄演戲呢』。那年蒼井優在日本電影學院獎獲獎時說了『電影真是美好的事物』，這句話給了我莫大的鼓舞。我想對當時的自己說：『謝謝你沒有放棄』。」


第49屆日本電影學院獎部分得獎名單
最佳影片：《國寶》
最佳導演：李相日《國寶》
最佳男主角：吉澤亮《國寶》
最佳女主角：倍賞千惠子《東京的士：回憶里程》
最佳男配角：伊藤二朗《爆彈》
最佳女配角：森田望智《Night Flower》
最佳外語片：《教宗選戰》
最佳動畫長片：《鬼滅之刃劇場版：無限城篇》
新人獎：河内大和《8號出口》、白山乃愛《秒速5厘米》、中島瑠菜《東京的士：回憶里程》、坂東龍汰《爆弾》、松谷鷹也《榮光歸來》、見上愛《國寶》、森田望智《Night Flower》

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