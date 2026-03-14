混血肥仔「小三」丁丁私訊挑釁大婆 芊蕙子公開對質拒為錢包庇不道德行為

YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）去年爆出疑背移英太太芊蕙（芊蕙子）偷食拍檔女主持丁丁（丁彥均），其後混血肥仔承認正搞離婚，芊蕙子卻爆出混血肥仔親口向她承認婚內出軌。近日混血肥仔被英國法庭裁定「Assault by beating」（毆打）罪名成立，前妻芊蕙子隨後發聲證實家暴：「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」

丁丁向芊蕙子挑釁味極濃地留言

昨日（13日）BBO頻道發出聲明，宣佈與「混血肥仔」曾達恩結束所有合作關係，混血肥仔首度發聲，證實與BBO終止所有形式合作關係。不過事件未有因此而告一段落，芊蕙子昨晚公開一段丁丁私訊的截圖，丁丁挑釁味極濃地留言，質疑芊蕙子是否擔心事件曝光後會失去收入來源，令風波再度升溫。

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丁丁質疑芊蕙子是否擔心曝光後失去收入來源

雖然丁丁曾強調沒有介入別人婚姻關係︰「我在確認對方已分開，並簽訂分居協議書後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」丁丁又稱因流言蜚語飽受精神折磨和情緒問題，甚至影響家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作，但後來爆出與混血肥仔同遊越南。芊蕙子昨晚在IG限時動態出PO，貼上一段丁丁私訊的截圖，內文寫有：「我都知你對我有啲誤會，我都知道你發生呢啲唔開心嘅事，一定會想搵個人去怪責下，因為冇人想承認婚姻失敗係因為自己嘅錯。我唔知點樣去證明我冇意圖影響你哋任何嘢，甚至冇興趣問你哋之間任何嘢。不過我就唔明其實你在乎嘅點喺邊度？ 你係想件事爆呀，定係唔想件事爆？你想件事爆有人譴責我哋，但又擔心爆咗之後冇咗個收入來源？呢樣嘢你哋真係要好好討論下啦。」

芊蕙子強硬反擊不接受任何金錢威脅