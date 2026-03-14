混血肥仔「小三」丁丁私訊挑釁大婆 芊蕙子公開對質拒為錢包庇不道德行為
發佈時間：16:10 2026-03-14 HKT
YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）去年爆出疑背移英太太芊蕙（芊蕙子）偷食拍檔女主持丁丁（丁彥均），其後混血肥仔承認正搞離婚，芊蕙子卻爆出混血肥仔親口向她承認婚內出軌。近日混血肥仔被英國法庭裁定「Assault by beating」（毆打）罪名成立，前妻芊蕙子隨後發聲證實家暴：「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」
丁丁向芊蕙子挑釁味極濃地留言
昨日（13日）BBO頻道發出聲明，宣佈與「混血肥仔」曾達恩結束所有合作關係，混血肥仔首度發聲，證實與BBO終止所有形式合作關係。不過事件未有因此而告一段落，芊蕙子昨晚公開一段丁丁私訊的截圖，丁丁挑釁味極濃地留言，質疑芊蕙子是否擔心事件曝光後會失去收入來源，令風波再度升溫。
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丁丁質疑芊蕙子是否擔心曝光後失去收入來源
雖然丁丁曾強調沒有介入別人婚姻關係︰「我在確認對方已分開，並簽訂分居協議書後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」丁丁又稱因流言蜚語飽受精神折磨和情緒問題，甚至影響家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作，但後來爆出與混血肥仔同遊越南。芊蕙子昨晚在IG限時動態出PO，貼上一段丁丁私訊的截圖，內文寫有：「我都知你對我有啲誤會，我都知道你發生呢啲唔開心嘅事，一定會想搵個人去怪責下，因為冇人想承認婚姻失敗係因為自己嘅錯。我唔知點樣去證明我冇意圖影響你哋任何嘢，甚至冇興趣問你哋之間任何嘢。不過我就唔明其實你在乎嘅點喺邊度？ 你係想件事爆呀，定係唔想件事爆？你想件事爆有人譴責我哋，但又擔心爆咗之後冇咗個收入來源？呢樣嘢你哋真係要好好討論下啦。」
芊蕙子強硬反擊不接受任何金錢威脅
芊蕙子索性公開強硬反擊：「丁丁喺新聞度見到你會全面復出， 當初你話精神不佳，要休息，都體諒。既然全面復出想覆返你：由當初直到現在，我唔接受任何金錢威脅去包庇任何不道德嘅行為。呢個係我對於作為母親嘅倔強同承擔！我努力生活工作，去搵自己嘅出路。唔使討論！」芊蕙子再反擊「只靠丈夫養家」的說法：「個判決係經由控辯雙方交叉盤問，而得出嘅結果。當日我選擇嘅做法係訴諸法庭還公義同公道，而我唔覺得將所有『傷勢』公諸於世，對我身心靈有任何好處。況且到現在我都唔想睇返。咁多年，我一直有默默嘅工作，由啱channel到BBO(2025年 2月)，用我嘅知識經驗去幫人上第一個創業版封面同無數嘅 media coverage，幾個平台嘅 online &offline event +side business，每個月次交出漂亮嘅sales 數字。入面嘅數據同 plan全部都喺我電腦入面。點解冇開口講自己功勞嘅人，就代表冇養家？！其餘嗰啲道德問題我就唔覆喇，你鍾意喇。」芊蕙子續說：「仲有一樣，我留喺屋企唔代表我冇做嘢㗎。我可以日間照顧屋企，夜晚工作。總之有時間就做嘢啦！雖然我而家失業，但我都有搵工㗎！keep住拍片㗎！」
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丁丁被網民狂轟「偷人老公仲要走去拎尾彩」
丁丁日前宣佈與BBO另一位來自香港大學（HKU）的Vic合作開設新頻道「b2.breakthebox」，定於每星期二出片，帳戶資料顯示所在地為英國，與目前居於英國的混血肥仔所在地吻合，混血肥仔亦有追蹤這頻道，結果不少網民湧到丁丁的貼文留言狂轟，有人說：「人哋婚姻失敗關唔關你事啊？仲好意思講出口。」、「仲要提收入來源，咁都講得出，真係離譜。」、「你係想件事爆呀，定係唔想件事爆？」、「個新AC係英國上年12月開架喎，睇來都係同佢老細係英國一齊緊好開心。」、「仲好意思返出嚟。」、「做人第三者都咁多嗲，他朝君體也相同。」、「偷人老公仲要走去拎尾彩，CLS 三觀。」、「做人小三仲要教訓正印。」、「面皮都幾X厚。」、「名利雙收，收皮個收。」、「條女以為啲網民唔記得。」