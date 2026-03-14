利君牙老公阿Bu賣毛記套現勁賺 半億少奶鋪路轉行 做楊天命徒弟秘學八字命理

「毛記電視」主播出身的利君牙（Mavis、原名陳柏寧）最近在社交平台透露有新搞作，向知名玄學家楊天命拜師，並已學有所成順利畢業。加上利君牙的毛記葵涌（01716）創辦人之一、老公姚家豪（阿Bu）賣公司套現，令利君牙一躍成「半億少奶」。

利君牙楊天命三年前合作

34歲的利君牙早在2023年曾在節目《師傅到》與楊天命合作，昨日（12日）利君牙在IG分享與楊天命的合照，二人一人拎住一邊證書，見到寫有楊天命玄學課程「八字命理課程」修畢課程證書，以及「利君牙」名字。利君牙留言：「畢業了，多謝師傅」。

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利君牙於2021年與《100毛》母企毛記葵涌（01716）創辦人之一的姚家豪（阿Bu）結婚，最近毛記葵涌（01716）正式公布賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。

利君牙積極自我增值

隨住利君牙老公阿Bu套現離場，令利君牙成為「半億少奶」，不過利君牙積極自我增值，鑽研風水命理，似乎與老公阿Bu有意轉型。未知在阿Bu與拍檔將公司賣盤後，是否轉做KOL，再開創事業。

利君牙浸大傳理系畢業

「利君牙」陳柏寧有四分之一印度血統，曾被指貌似朱千雪、薛凱琪，以藝名「利君牙」惡搞香港電台前節目主持利君雅。利君牙畢業於香港浸會大學傳理系，因到100毛維園年宵攤位幫手，被當時的「腦細」林日曦睇中，2015年起成為毛記電視藝人。

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