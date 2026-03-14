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阿嬌「爸爸」退休移居加拿大享清福近照曝光 曾拖鍾欣潼出嫁 日前獲「榮譽大獎」缺席領獎

影視圈
更新時間：13:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-14 HKT

近日香港電影編劇家協會舉行春茗，並進行「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，而文雋特別拍片，分享當晚幕後花絮。當晚現場星光熠熠，包括有張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉，及導演陳茂賢、吳煒倫等人，但美中不足是全場焦點「榮譽大獎」的得主，著名導演及編劇劉鎮偉，已移居加拿大生活，要由文雋代為領獎。

劉鎮偉未能親臨文雋代領獎

劉鎮偉本人因身處加拿大未能親身出席盛會，大會特意播放了他預先錄製的得獎感言。影片中，劉鎮偉雖未能親臨，但誠意十足，他坦言這是一份孤軍作戰的寂寞工作，並引用王家衛導演的名言「電影工業，有燈，就有人」，藉此向所有在無數個深夜裡默默耕耘，燃燒生命的編劇們致敬，一番話語重心長，感動了在場所有電影人。

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劉鎮偉鍾欣潼情同父女

劉鎮偉除了輝煌的創作生涯，更為人稱道的，是他對後輩的悉心提攜，他與藝人鍾欣潼情同父女，二人在2007年因為合作電影《出水芙蓉》結緣之後上契，阿嬌自此視對方為父親。這份深厚的感情在2018年鍾欣潼於美國舉行的婚禮上得到了最好的見證。當時劉鎮偉擔任父親角色，親手牽着阿嬌步入禮堂，並將她交給新郎賴弘國，場面相當感人，至今仍是網民集體回憶。

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