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《霞姐傳奇》經典奸角「𡃁超」神隱逾20年激罕現身 昔日戾氣蕩然無存 近況曝光撞樣鄭浩南

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-14 HKT

90年代是香港電影的黃金時代，電影題材百花齊放，如無厘頭喜劇、黑色暴力美學、警匪動作、三級片等）、 香港電影僅次於荷李活，產量極高，當紅影星塑造了無數經典角色。當年「香港影壇四大惡人」以何家駒、成奎安、黃光亮和李兆基而聞名，但其實還有不少出色的惡人，韓俊就是其中一人。

韓俊昔日戾氣已經化為祥和

日前有網民在Threads貼上與韓俊的合照，相中的身形依然fit爆，髮型與當年未有太大的轉變，只不過由烏黑變成銀髮一族，但昔日的戾氣已經化為祥和，看起來更撞樣鄭浩南。神隱逾20年的韓俊驚喜現身，迅即成為網民的熱話。

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韓俊演出戲份不多依然留有深印象

韓俊在1988年於TVB藝訓班畢業後加入TVB，曾演出不少劇集，例如在《他來自江湖》飾演黃秋生的「馬仔」、《 人在邊緣》和 《烏金血劍》，後來轉戰電影，最為人所熟悉是在電影《夜生活女王之霞姐傳奇》飾演「靚超」，與葉子楣恩怨，再找人輪姦黎姿而逼她上絕路，不少人看到對他咬牙切齒，另一套深入民心的電影是在《賭城大亨之至尊無敵》飾演「聶生」劉兆銘的馬仔大東，在董事會當眾寸爆「賀新」劉德華而被他用大哥大電話怒打，雖然韓俊每次的演出戲份不多，但依然令人留有深印象，不過隨着電影產量減少，韓俊亦未見有作品推出。

韓俊疑移民美國洛杉磯

今次韓俊驚喜現身，相中的餐廳疑在美國洛杉磯，有人留言稱他「移咗民」，不少網民重貼當年他演出的經典對白，有人說：「我同不悔係真心相愛。」、「搞屎雄。」、「我金身出自山河，禮義文章有幾多，笑問星君何日醉，星君笑說向星河，口中常吐軍師計，乾坤一算走山河。」、「歷史上第一位無定向機能失調綜合症患者，比常歡仲早」還有人說「他來自江湖，文忠信嘅手下～」、「咁又唔係全部奸，他來自江湖，黃秋生手下萬梓良朋友阿榮呢個咪係好人角色囉，最後仲要比黃秋生殺咗。」、「《新哥傳奇》畀劉德華用電話扑頭」、「後生其實幾有型，老咗仲型。」、「keep得極型。」

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