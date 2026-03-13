陳蕾出新碟《凝》包辦詞曲創作 將一連開4場音樂會 與樂迷超近距離接觸

陳蕾日前宣布推出全新包辦詞曲創作專輯《凝》，「凝」一字繼續承接上一張專輯《念》，都是來自她最喜愛的動畫《Hunter X Hunter》，陳蕾藉此意象，將全部意念凝聚於心，凝望那些拼湊成「陳蕾」的碎片——她認為，最強大的力量是來自向內深深擁抱自己、凝視最「完整」的自己——包括所有不完美、軟弱、拖延、平凡的自己，首先接納自己，你才能真正「完整」。

陳蕾迷茫時寫下《撲克》

新碟收錄十首歌曲，當中包括從未面世的《牛鬼蛇神》、《撲克》以及近日派台的歌曲《完整的我》，專輯所有作品由她一手包辦詞曲創作，親手寫下不同面向的自己。陳蕾說：「新專輯叫《凝》，咁我就想借用呢個「凝」字，去睇穿自己內心嘅唔同面向，所以新碟入面都有好多唔同風格同內容嘅歌曲，亦都有好幾首作品都係疫情期間甚至五六年前就已經寫咗，例如《五瓣玫瑰》同埋《撲克》。而《撲克》呢隻歌對我嚟講好重要，因為呢首歌係2020年喺我創作最迷茫嘅期間寫嘅，當時越係想喺創作上追求獨特、追求完美，反而慢慢地令我越寫越亂、越迷失，亦開始對創作失去信心與動力。沉澱咗一段時間後我拆解到其實每個人最獨特嘅就係自身嘅個人經歷，於是我重新開始攞起結他創作，用最簡單直白嘅方式寫咗《撲克》。自此之後，每當我創作、甚至人生失意嘅時候聽到呢首歌，我都會重新獲得力量。」

陳蕾盼開音樂會與歌迷近距接觸

為慶祝專輯面世，陳蕾亦宣布舉行一連四場音樂會，希望與到場樂迷超近距離接觸，門票公開發售不久立即秒爆，宣布加場後仍一票難求，估不到竟引來騙徒趁機用不同招數行騙，例如有人冒認歌迷會管理員，向歌迷聲稱可以安排內部門票，也有騙徒趁機在Threads上聲稱手快買多了，有多餘門票原價出售引歌迷上釣行騙！幸好歌迷都很精警，互通消息求證！陳蕾非常感謝歌迷支持：「其實我自己就一路都好想做返一啲小型啲、Live House感覺強啲、全企位嘅音樂會，因為畢竟我自己都係咁樣走過嚟，我就好想用咁樣嘅形式去同我嘅歌迷分享《凝》呢隻碟裡面嘅歌，亦都會加插其他我覺得同呢一隻碟嘅內容呼應嘅一啲歌曲落去，雖然今次係小型音樂會，但係歌都會唱得比較多，大家嚟睇呢個演唱會之前希望大家務必要聽過哂呢隻專輯嘅歌啦，因為到時我都會唱哂新碟入面嘅歌架！」

