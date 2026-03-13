Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳瀅暫時無意轉跑道 蔡潔憑歌訴說出道轉變 兩女神下月澳門開處女個唱

影視圈
兩大女神陳瀅和蔡潔宣布攪攪新意思，於下月25日晚上8時在澳門銀河演出《Pillow Talk》。大會更首度公開官方海報，海報上的陳瀅和蔡潔面帶微笑拿着枕頭，絕對是閨蜜之間心有靈犀的畫面。

陳瀅首選演戲

陳瀅為應付首次在大型舞台上唱歌，心情難免緊張，「始終第一次喺台上面唱歌畀咁多觀眾聽，不過朋友知道我開show都覺得呢件事好新奇，我會努力做好呢個演出，唔會令每一個入場嘅觀眾失望。」她保證暫時不會轉跑道去唱歌，始終比較喜歡做演員。

蔡潔預告開放點歌互動

蔡潔同樣對首次舞台演出感到緊張，強調希望透過揀選的歌曲，向觀眾訴說自己由出道至今的想法與轉變。對於具體歌單，她大賣關子以保留神秘感，但預告稍後會在社交媒體開放點歌：「大家如果想聽我唱咩歌都可以留言，我會盡力去揀一啲大家想聽嘅歌去唱，可以講到一啲故事俾入嚟支持我哋嘅觀眾聽，呢啲故事係關於由我出道到而家嘅一啲想法同改變。」今次《Pillow Talk》票價分別為$980和$580兩種票價，$980更有合照機會。

