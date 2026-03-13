孫燕姿香港演唱會2026丨內地歌迷齊集啟德場外拉橫額應援 大叫口號支持偶像

相隔12年，天后孫燕姿再次來港開騷，今晚（13日）於啟德主場館舉行兩場「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」。

內地歌迷祝孫燕姿個唱完滿成功

開場前，大批來自內地的歌迷，當中包括四川、河南、上海及福建等亦帶同應援物，提早到會場外拉橫額影相，大叫支持燕姿的口號，「我的偶像是孫燕姿，燕窩祝孫燕姿演唱會完滿成功，旗開得勝」，亦有人在大螢幕下等待她的演唱會廣告影相，以及演唱會海報前打卡，而粉絲亦特別在商場內設立了多個打卡的佈景板，也在零售館中開設「啓開德勝」快閃空間，予粉絲影相留念。