孫燕姿香港演唱會2026丨內地歌迷齊集啟德場外拉橫額應援 大叫口號支持偶像
更新時間：20:17 2026-03-13 HKT
發佈時間：20:17 2026-03-13 HKT
發佈時間：20:17 2026-03-13 HKT
相隔12年，天后孫燕姿再次來港開騷，今晚（13日）於啟德主場館舉行兩場「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」。
內地歌迷祝孫燕姿個唱完滿成功
開場前，大批來自內地的歌迷，當中包括四川、河南、上海及福建等亦帶同應援物，提早到會場外拉橫額影相，大叫支持燕姿的口號，「我的偶像是孫燕姿，燕窩祝孫燕姿演唱會完滿成功，旗開得勝」，亦有人在大螢幕下等待她的演唱會廣告影相，以及演唱會海報前打卡，而粉絲亦特別在商場內設立了多個打卡的佈景板，也在零售館中開設「啓開德勝」快閃空間，予粉絲影相留念。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT