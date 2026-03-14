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解散女團As One兩代成員奇蹟合體 掀集體回憶秒殺網民 跪求唱一次《Candy Ball》

影視圈
更新時間：15:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-14 HKT

擁有強大人脈的馬天佑（Mayao）近日為新歌《一世人做一次傻仔》邀請82位由80年代黃金盛世到2026年出道的歌手抑或音樂人現身，成功製造不少驚喜，繼前英皇小花Maggie3T激罕出山後，馬天佑先po出一張美腿照，預告破天荒請來這隊女團。

馬天佑找來兩代女子組合As One合唱

昨日結果揭盅，今次馬天佑找來2012年出道的香港女子組合As One齊齊合唱，最令網民驚喜的，是兩代隊員合體，成員包括黃佳宜（Oli）、邱念恩（Elfa）、陳苑澄（Tania）、吳思佳（Shin）、蘇皓兒（Chloe）陳葦璇（陳嘉茵、Kayan），連馬天佑本人都忍不說：「我自己都不能相信嘅六位 As One成員，真係有愛先做到呢單嘢，多謝你哋。」

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馬天佑首次齊集兩代As One合唱

今次馬天佑首次齊集兩代As One共六人以2013年推出《AsOnE》大碟時的經典造型現身並齊齊合唱，她們更在片中說：「你哋想要初代定末代？不如兩代一齊喇，大家好，我哋係The only one As One。」無論是圈中藝人抑或網民，都大嘆驚喜，馬天佑說：「無諗過啱啱出嚟社會做嘢就同初代嘅As One曾經合作過， 過咗咁多年大家係唔同嘅軌道經歷咗咁多事情之後，有機會咁再走埋一齊同你哋一齊玩。我自己對呢件事非常非常非常感動，多謝六位。特別多謝 Oli 特登飛返嚟香港一齊唱呢首歌！係愛啊！」接着As One成員逐一留言，Chloe和陳苑澄都表示感激，Elfa笑言：「哈哈哈哈，我到依家都唔信。」陳葦璇更直言：「係愛呀！」

網民表示有生之年睇到兩代齊人

不少網民表示感動：「第一代第二代As One全員大集合，多謝馬天佑！！」、「真心大癲，作為As One出道fans覺得感動。」、「你真係好勁，搵到Maggie，連As One都咁人齊！」、「多謝馬友，有生之年睇到兩代齊人。」、「成件事癲到好似AI出嚟咁。」、「As one 合體唱一次《Candy Ball 》可以嗎。」、「馬友本電話簿究竟有幾厚？」、「大佬呀，你唔好咁痴線啦！」、「係癲嘅，兩代as one都搵到，但如果搵到cookies合體會更癲更爆。」As One4位成員「Shin」吳思佳、「Tania」陳苑澄、「Oil」黃佳宜和「Elfa」邱念恩以韓風主打出道，，吸引不少fans支持。不過As One出道幾年便告解散，「Oil」黃佳宜和「Elfa」邱念恩Oil和Elfa先後因健康理由退團，到2015年，陳葦璇及蘇皓兒加入並推出《Candy Ball》唱到街知巷聞，更打入韓國市場，成為一時佳話。惟Shin因為要參加南韓Mnet女團育成類節目《PRODUCE 101》而暫時退出As One，令團隊暫停活動一年，2017年再宣佈各人個別發展，現時只有陳葦璇及蘇皓兒仍活躍於娛樂圈。

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