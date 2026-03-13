何雁詩一早知蔡思貝有離心︰要互相支持 林德信女兒飛機上周圍跑無晒符

何雁詩、林德信擔任港台節目《體壇快閃》主持，兩人今日（13日）錄影節目，是他們的首次合作，林德信覺得做這類主持有難度，要跟稿講，尤其是人名、F1賽事的引擎馬力數字難以牢記，望拍攝會越來越輕鬆，「之後熟咗可以試吓加自己嘢。」何雁詩稱幸好有提字機，可以輕鬆一點，又指自己向來喜歡欣賞運動比賽，上年就追隨港超，去韓國、泰國睇足球比賽。何雁詩望能透過該節目了解不同運動項目。問到兩人是否有傾湊小朋友的問題？他們笑言要背稿未有時間。

何雁詩蔡思貝或有合作

提到何雁詩早前到越南旅行時大晒三點式，她指做媽媽後，有時自覺身形有變，會有點顧慮，「就算我做咗媽咪之後，我都仲係一個女仔，做返一個女仔會做嘅嘢。冇特別因為身份唔同而限制自己，（老公鄭俊弘OK？冇詐型？）佢冇特別出聲，哈哈哈！」林德信也指，鼓勵太太做自己，「最重要係太太和我媽咪開心！」笑說︰「happy wife, happy life！」另外，提到好友蔡思貝早前宣布離開TVB，何雁詩指對方事有跟她說，「係新嘅一頁，作為朋友點都支持佢，將來有乜嘢要幫手一定會幫手，（有合作？）暫時未plan，暫時我哋嘅合作係互相support。將來工作上有啲咩合作，我就覺得同朋友一齊開工最開心！」

林德信小女兒冇時停

對於早前小兒子Asher搭飛機時拍打椅背被網民公審的風波，何雁詩表示早已解釋，沒有特別補充，重申兒子不是大聲喊，她作為照顧者當然希望減少對其他人的影響，認為這是公德心，往後類似情況會特別注意。而林德信指，約兩歲女兒林明也試過在飛機上周圍走，「佢以為係自己地方。」幸好同機是林子祥杭州演唱會團隊，並說好難為女兒佩帶安全帶，笑稱︰「而家坐飛機要兩個人夾住佢！」