「TVB御用有錢人」黃子雄與舊愛罕同場 不婚主義拖足8年終分手 已婚夏竹欣轉行年薪百萬

現年57歲的黃子雄，擁有八分之一挪威和八分之一蘇格蘭血統，藍血貴氣形象，經常演出富豪、老闆等角色，被封為TVB「御用有錢人」。近日黃子雄在已轉行保險多時的連炎輝生日會上，遇上曾拍拖8年的舊愛夏竹欣，二人更大方合照。現時夏竹欣轉投保險業並且有百萬年薪，又於2021年跟圈外男友結婚，網民紛紛讚他以行動向舊愛表示「活動比你好」。

黃子雄跟舊愛夫婦同框

黃子雄近日在連炎輝生日宴，重遇舊愛夏竹欣，二人又大方合照，兩人笑容燦爛，絲毫沒有尷尬，完美演繹了「再見亦是朋友」。夏竹欣在ig分享當晚的喜悅，除了跟舊愛黃子雄同框，她亦有跟陳玉蓮、佘詩曼、黃日華等藝人合照，並表示「玩足成晚，笑足成晚」。黃子雄跟夏竹欣曾因合作《同事三分親》而相戀8年，對於感情的終結，黃子雄曾以12字回應：「因誤會而結合，因了解而分開。」

黃子雄不婚主義變分手導火線

黃子雄來自單親家庭，曾表示雖然不完全抗拒婚姻，但卻被身邊的朋友嚇怕，有朋友結婚後離婚，亦有朋友為了小朋友不離婚，只是人前模範夫妻，人後不停嗌交，所以他認為婚姻並非人生必經階段，但他亦表示不排除有天遇上令他嚮往結婚的人。

夏竹欣事業婚姻兩得意

夏竹欣因《衝上雲霄2》中「明日夢（Win）」一角而為人熟知，在2015年毅然離巢，轉投保險界，年薪逾百萬，事業一帆風順，而她於2021年跟圈外男友黎偉諾結婚，愛情事業兩得意，而黃子雄得知舊愛結婚，當時亦有送上祝福，現時二人在生日宴合照，完全沒有半點尷尬。



