Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「池子孝」阮政峰離巢後近況曝光 轉戰友台將現身節目巡禮 自爆患病曾被母誤會智障

影視圈
更新時間：18:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-13 HKT

34歲的阮政峰已入行15年，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「池子孝」與飾演「Liza」的姜麗文組成CP，獲觀眾喜愛。不過阮政峰於去年7月結束與TVB的14年賓主關係，去向最近曝光。

阮政峰百足咁多爪

阮政峰離巢後百足咁多爪，開workshop教班外，又擔任婚宴主持、活動司儀、魔術師、武術導師。香港國際影視展2026將在下星期舉行，仍渴望做演員的阮政峰，將會出席HOY節目巡禮，屆時還有陳啟泰、馬志威、敖嘉年、邱晴等同場。

相關閱讀：「池子孝」阮政峰告別《愛回家》！宣布離巢結束與TVB 14年賓主關係 與「金城安」相擁落淚

而阮政峰早前在電台訪問上，揭開童年有ADHD（過度活躍症）、讀寫障礙問題。阮政峰最初稱：「我諗我係ADHD（過度活躍症）卦，俾你有種感覺係因為過度活躍症。（你其實係？）係呀係呀係呀！我阿媽…我阿媽以前以為我係智障。」

阮政峰童年英文差

阮政峰坦言兒時令母親擔心：「我英文好差嘅，即係細個嘅時候，有嘗試過係媽咪喺屋企陪我溫書嘅時候，即係陪我…陪我背一個字，就係H-E-R-E。我背咗一個鐘，唔識。就連我阿嫲『H-E-R-E』啊，我都記得啦。所有老師都搞我唔掂啦，咁幾個老師都喊走咗幾個啦。」

相關閱讀：周嘉洛聞阮政峰離開TVB︰佢事前冇提 吳偉豪未夠資格參加《男神配對計劃》

有見及此，阮政峰的媽媽便帶他去做智力檢查：「上到去就，有啲枱啦，各樣嘢啦，跟住有位女士，跟住佢同你譬如，看圖講故事呀，砌圖呀。我…我直頭連去個test背後想 test我啲咩，我都知其實。」主持問是否有讀寫障礙時，阮政峰直認不諱。

阮政峰緊張易出錯

阮政峰舉例做司儀、主持時最難面對，只是炒熱氣氛不用背稿沒有問題，但一要背稿就出事，要在家中反覆背誦百次以上，但一緊張便容易出錯，令他最擔心是講曾受邀機構或產品名稱，表現不夠專業。

相關閱讀：「Liza」姜麗文疑告別《愛回家》！角色突然辭職 晒與「池子孝」合照惹離巢疑雲？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
7小時前
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
01:32
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
政情
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 14:48 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前