「池子孝」阮政峰離巢後近況曝光 轉戰友台將現身節目巡禮 自爆患病曾被母誤會智障

34歲的阮政峰已入行15年，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「池子孝」與飾演「Liza」的姜麗文組成CP，獲觀眾喜愛。不過阮政峰於去年7月結束與TVB的14年賓主關係，去向最近曝光。

阮政峰百足咁多爪

阮政峰離巢後百足咁多爪，開workshop教班外，又擔任婚宴主持、活動司儀、魔術師、武術導師。香港國際影視展2026將在下星期舉行，仍渴望做演員的阮政峰，將會出席HOY節目巡禮，屆時還有陳啟泰、馬志威、敖嘉年、邱晴等同場。

而阮政峰早前在電台訪問上，揭開童年有ADHD（過度活躍症）、讀寫障礙問題。阮政峰最初稱：「我諗我係ADHD（過度活躍症）卦，俾你有種感覺係因為過度活躍症。（你其實係？）係呀係呀係呀！我阿媽…我阿媽以前以為我係智障。」

阮政峰童年英文差

阮政峰坦言兒時令母親擔心：「我英文好差嘅，即係細個嘅時候，有嘗試過係媽咪喺屋企陪我溫書嘅時候，即係陪我…陪我背一個字，就係H-E-R-E。我背咗一個鐘，唔識。就連我阿嫲『H-E-R-E』啊，我都記得啦。所有老師都搞我唔掂啦，咁幾個老師都喊走咗幾個啦。」

有見及此，阮政峰的媽媽便帶他去做智力檢查：「上到去就，有啲枱啦，各樣嘢啦，跟住有位女士，跟住佢同你譬如，看圖講故事呀，砌圖呀。我…我直頭連去個test背後想 test我啲咩，我都知其實。」主持問是否有讀寫障礙時，阮政峰直認不諱。

阮政峰緊張易出錯

阮政峰舉例做司儀、主持時最難面對，只是炒熱氣氛不用背稿沒有問題，但一要背稿就出事，要在家中反覆背誦百次以上，但一緊張便容易出錯，令他最擔心是講曾受邀機構或產品名稱，表現不夠專業。

