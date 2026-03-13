張家輝為《我阿爹想旅行》降片酬 分享父女日本旅行甜蜜回憶 鍾雪瑩獲加價 黃鐦：她值得更多

由張婉婷監製、黃綺琳（Norris）及黃鐦聯合執導，張家輝與鍾雪瑩首度攜手合演的《我阿爹想旅行》，已獲香港電影發展局「薪火相傳計劃」資助900萬。電影更入圍第24屆香港亞洲電影投資會（HAF）製作中電影計劃（WIP），黃鐦坦言希望籌集更多資金：「雖然我們之前的《金都》與《填詞L》，合計製作費都沒有900萬，但作為電影人當然希望盡善盡美。《我阿爹想旅行》正處於後期製作階段，今次參加HAF，就是想在資金上得到更多的支持，亦希望多聽不同業內人士的意見。」

黃綺琳憶述促成合作

《我阿爹想旅行》籌備長達5年，期間經歷疫情及其中一位監製羅啟銳離世。前年《填詞L》與《贖夢》分別入圍意大利烏甸尼遠東電影節，想不到造就張家輝加入《我阿爹想旅行》，與鍾雪瑩結下父女緣。Norris細說從頭：「我們一起吃飯，客套說有機會可以合作，但回去認真想想，我正在寫的劇本，是不是可以找張家輝與鍾雪瑩合演父女？立即查一查年齡，發現他們真的可以，於是開始假設家輝肯演，劇本角色可以怎樣根據他去修改。」

家輝一見即鍾情劇本

正式約見當日，Norris與黃鐦相當忐忑，不肯定家輝是否答應。黃鐦更準備殺手鐧，一旦家輝當場拒絕，他會表白自己是「化骨龍」的忠實粉絲，這齣戲就是想描述「化骨龍」已為人父的故事，期望以真情打動家輝。黃鐦笑言：「想不到第一次見面，家輝已表示好喜歡這個劇本，更分享了好多意見，以及與女兒的小故事。」

張家輝父女故事放入劇本

張家輝透露曾經與囡囡兩個人去日本旅行，一起吃拉麵、四處遊玩，對他來說，聽得出是非常甜美的回憶。Norris透露有將家輝與女兒的故事片段放入劇本。可惜這段甜蜜又浪漫的父女往事，已被歲月逐漸磨蝕，黃鐦說：「家輝說完這段美好回憶之後，接着就說女兒已長大了，現在想摸摸她的頭、摸摸她手臂，都會立即被fing開！」隨着家輝點頭，連片名亦改為《我阿爹想旅行》，抵死呼應他在去年陳慧琳演唱會復刻電影《中華賭俠》跳唱《眼睛想旅行》的經典演出。