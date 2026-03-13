COLLAR兩大「仙界女神」正面交鋒 Ivy以花名「大口」作靈感挑戰填詞 Candy直白show自我

樂壇女子組合COLLAR繼Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、Sumling（李芯駖）與Day（許軼）先後「單飛」出歌後，昨日隊中兩大「仙界女神」Ivy（蘇雅琳）與Candy（王家晴），亦宣布同時推出首支個人單曲《給你一隻大口仔》與《直白》。日前二人分別為新歌拍攝MV，期間她們表示為揀選合適曲風及主題，絞盡腦汁，最後她們不約而同挑選慢歌作頭炮，實行攜手一切從「柔」開始。

Ivy靈感來自花名「大口蘇」

Ivy在新歌《給你一隻大口仔》中首次填詞，希望透過歌曲分享她的經歷及感受，從而令所有正在努力中的人，都有一種被擁抱與關愛的感覺，她說：「呢首歌嘅靈感係來自自己花名『大口蘇』，呢個名陪咗我咁多年，開始覺得象徵住自己好開心一面。其實當知道要出Solo時，會諗大家想見到點樣嘅Ivy So，點樣嘅Ivy So先會令大家滿意，到開始諗Idea、填詞都改咗好多版本，所以每個過程都係好大挑戰，多謝好多人幫忙完成呢首歌，希望大家會喜歡。」

Candy請來Wyman填詞

至於Candy的新歌《直白》，榮幸地請來Wyman黃偉文填詞，歌曲以愛情故事作包裝，帶出面對所有關係，都要直接表達自己想法及感受，不要轉彎抹角，亦不要互相猜度，Candy說：「MV入面嘅故事，唔係個人經歷，不過用咗一個故事嚟展現我Character，自己係一個幾直白同簡單嘅人，呢首歌都對自己作一個提醒，對家人都要直接啲，表達對屋企人嘅感受同愛，有時我好怕醜，唔敢對家人講『我愛你』、『多謝』等。」

Ivy、Candy單飛出歌有壓力

過往COLLAR成員單飛出歌，都有不俗成績，未知Ivy與Candy可有壓力？Ivy表示：「超有，所以嗰時諗出咩類型歌，諗咗好耐，畀咩面向嘅我大家睇，諗咗好耐。」而Candy則表示壓力並非來自隊友的成績：「壓力來源，唔係來自佢哋嘅成績，由團到Solo真係好唔同，喺團入面好多事都有一班好姊妹分擔，Solo就自己面對，所以會有壓力同擔心，但講到成績，當然希望大家聽完會鍾意，同埋有共鳴。」

Ivy、Candy一起互相扶持

兩人同時出歌「正面交鋒」又可會比較？Candy指：「我哋知道同時出Solo，由揀歌到錄音，我哋都會互相分享，我哋仲一齊討論，我覺得同Ivy由《造星IV》開始就好有緣分，好多嘢都一齊經歷，我哋係互相扶持，互相陪伴。」Ivy同樣認為一起出歌，感覺二人有一種陪伴的感覺：「係驚大家以為我哋有比較，其實我哋自己冇諗呢啲嘢，我哋好多嘢都有互相Share。」