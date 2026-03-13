Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱琳承認收到《浪姐7》邀請 老公鄭嘉穎鼓勵：趁年輕乜都試 有留意蔡思貝離巢TVB望對方有更好發展

影視圈
更新時間：15:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-13 HKT

陳凱琳今日（13日）出席一個護齒活動，笑言活動前刷了6次牙，要以最健康的牙齒示人。她透露很注重口腔護理，平時會帶牙刷出街，擔心牙齒不美會影響工作，她也有教孩子要好好刷牙，笑言小孩子耐性不足，她會播歌或以小遊戲鼓勵他們刷夠時間，更會在他們刷完後鼓掌，給他們滿滿的情緒價值。

陳凱琳未知會否參與《浪姐7》

對於有傳她參與內地節目《浪姐7》，她承認有收到邀請，正商討細節，未知最後是否真的會參與，「老公（鄭嘉穎）都有參加過類似節目，他話通常去兩星期就回港幾日，順利晉級就再去，所以在照顧小朋友方面都要和家人溝通如何安排，家人都很願意配合，老公好好，他很鼓勵我，叫我趁年輕乜都試，他都有和我分享經驗，如果真的參加要好好調整心態，他比較擔心我的心理，怕我會受別人的言論影響。（有指今次全直播壓力大？）港姐都是直播，無修飾的條件下，觀眾會見到最真的我們。」

陳凱琳好好把握工作機會

談到她早年在台慶節目將「奮不顧身」講錯成「粉身碎骨」成笑柄，問到可怕到時會講錯說話？她笑言早前見到丁子朗，獲告知這個笑點再成熱話，她認為這個話題能成為永遠的笑點也是好事，如果直播時又講錯說話，又有另一笑點讓大家加深對她的記憶，至於要在節目上唱歌跳舞，她表示要再練習，相信到時會有老師教，但如果最後未能參與也會平常心，又直言自己唱英文歌會比較舒服，指《終身美麗》是她的飲歌，問到可會唱鄭嘉穎的歌？她笑言會揀《一千個願意》。講到她暫時是名單中唯一一個香港藝人，她指因仍未落實參加，未有好好了解詳細名單，不想給自己太大壓力。她早前分享與媽媽到深圳影寫真的短片，問到是否積極開拓內地市場？她表示市場無分地區，有機會就會好好把握。

陳凱琳讚蔡思貝敬業樂業

另外，談到同屆港姐蔡思貝宣布離巢TVB，她表示有留意報道，讚她是一個敬業樂業的藝人，祝願她未來有更好的發展，稱自己2年前都離開了TVB，現時應給她空間好好思考下一步，問到可會與她分享做KOL心得？她說：「如她有興趣很樂意分享，我們是同一屆港姐，雖然大家發展的路都不同，但各有各美麗。」陳凱琳不時拍片分享日常生活，早前重身穿17歲時的畢業裙仍合身獲網民大讚，但在家中拍片時曝光複式豪宅，除以近期大熱的日本獼猴「Punch君」拍片，片中又放滿自己的相片卻被網民指她自戀，陳凱琳一一回應說：「條畢業裙當年找了很久，最終在一間二手店才找到滿意的，但條裙是大碼，改裙的錢仲貴過買裙的錢，本來叫媽咪不要買，但她說畢業人生得一次，我又喜歡就買了，所以我都有好好保存，是一個重要的回憶，多謝媽咪咁錫我。至於豪宅，其實除了自己屋企，我都在不同朋友家中拍片，我依家間屋是4、5間屋連住，有3萬尺，哈哈。Punch的故事很勵志，希望透過牠鼓勵身邊人，不過隻公仔我一早就買了回來。至於自戀，屋企除了我的相，都有很多家人的相片，不過大肚相就只擺在房，雖然拍得很唯美性感，但老公不想擺出面，不想人人來到都看到，咁我都無想過要放在廳，所以就擺在房間。」

