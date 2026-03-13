湯鎮業雙胞胎兒「藝術館級」豪宅大公開！無敵海景盡收眼底 遺傳媽媽姜坤美貌勁型仔
更新時間：15:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-13 HKT
67歲資深藝人湯鎮業的雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）與湯君耀（Chris），盡得父親演藝細胞遺傳，甫出道便備受矚目。近日大孖湯君慈因其極具格調的家居佈置，意外在網絡上引發熱議，其不凡的審美品味，鋒芒甚至蓋過其「星二代」光環。
湯君慈家居盡顯品味
有台灣網民在Threads上發文，希望能參考一些「沒有過多裝潢，以軟裝打造美感」的家居設計，沒想湯君慈會回覆帖文，並大方分享其安樂窩的多張照片。照片中，見到湯君慈公開的客廳，見到巨型玻璃窗及海景。窗邊擺放有兩張單人扶手椅，營造出悠閒愜意的氛圍。
相關閱讀：前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比 養三頭家傳年花500萬
客廳整體以大地色系為主調，搭配復古木質家具，沉穩又不失溫馨。而飯廳的佈置同樣別出心裁，大理石圓桌、藤編餐椅，配上日式和紙吊燈，禪意十足，日與夜呈現截然不同的風情。湯君慈分享家居照外，亦曾公開做室內裝修的情形，見到他鑽牆、裝吊燈和組裝傢俬，動作熟練。
湯君慈無私分享心得
湯君慈的家居相曝光後，即引來大批網民激讚：「太有質感了！」、「裝修品味真好！」面對網民的詢問，湯君慈亦毫不吝嗇，大方公開自己的傢俬「尋寶清單」，包括商場、本地設計店，以至海外的網店等，湯君慈還透露會透過網上二手平台，搜羅心儀的古董傢俬。
湯君慈兄弟留學美國
湯君慈與孖生弟弟湯君耀繼承父母湯鎮業、姜坤衣缽，於2017年入行。湯君慈中學畢業後，到美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）修讀社會學及電影系學士課程，畢業後返港成為演員，兩年曾成為天下一旗下經理人公司Triple S藝人。
相關閱讀：66歲娛圈多仔公對嫩妻不滿？ 飲茶漏口成枱濕晒 老婆僅以四字關心
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT