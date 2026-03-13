Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李金凱聞吳業坤被「中聲」分薄資源：我們沒有壞心思 Windy對「一姐」之稱不敢當

影視圈
更新時間：12:45 2026-03-13 HKT
《中年好聲音》歌手李金凱、莊子璇及詹天文（Windy）昨晚（12日）到將軍澳電視城，參與TVB節目《唱錢》挑戰唱歌拍子和音準。剛傳出吳業坤因有感被《中年好聲音》分薄資源而不再續約TVB Music Group（TMG），問到李金凱可有留意？他則認為並非《中年好聲音》搶資源，覺得娛樂圈生態從來都是這樣，大家都希望有最充足資源去做好音樂，更表明《中》沒有壞心思，希望大家都有資源一齊越來越好。

李金凱希望全公司歌手都有工開

問他支持周吉佩還是張與辰爭奪一哥之位？李金凱笑言：「有機會我爭一哥喎！講笑吧！你們下次問他們二人支不支持我，哈哈！我做一哥可能是因為我年紀大。」追問他支持誰接任吳業坤的一哥之位？他表示，大家都唱得好，大家都是一哥，最希望全公司的歌手都有機會唱歌、出鏡及有工開。莊子璇也大表認同，認為大家都是同事應該互相支持。問到Windy是否想當「一姐」？她謙稱，自己還有很多地方需要改進，對一姐之稱不敢當，還望大家繼續支持自己。

Windy怕遇上李佳薇《煎熬》

此外，問他們有沒有信心挑戰Monster級別歌曲？李金凱表示，有信心，但能否挑戰成功是另一回事，Windy亦表示有信心，但害怕有些歌不熟，在排序比賽時未能過，關，剛剛試唱完便即時失去信心，她稱，應付慢歌時會欠缺信心，又透露，最怕遇上李佳薇的《煎熬》及吳若希的《越難越愛》等歌曲，為了應付這賽事，她近日不時在學校的琴室努力練習和寫筆記。而莊子璇則直言，自己沒有信心，但她剛才在試音時表現不俗？她笑指，每當見到紅色出現便會驚，一驚便開始走音，又驚唱得太差會嚇親人，哈哈！

