Eric Kwok 唔清楚側田林宥嘉Jer音樂會入座率偏低 不會參賽《唱錢》奪10萬元獎金 獲森美讚做經理人好用心

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-13 HKT

TVB節目《唱錢》的兩位主持森美及Eric Kwok（郭偉亮）昨晚（12日）在將軍澳電視城進行錄影。問到素人参賽者中是否有些很厲害？Eric直指，《唱錢》節目就是要說給大家知道做歌手有多難，要記歌詞、音準和拍子，還有表情、台風及跳舞，一個歌手是用很多年時間去訓練出來才有幫助，一個素人要將歌詞背到滾瓜爛熟及聲帶控制能力好才能勝出。

Eric指《唱錢》重新給予作曲人尊重

森美則覺得，這次參賽的素人，有些也是職業歌手不時會在宴會中演唱，這節目讓他們重新思考自己過往只顧唱得好聽，而不理會音準問題，參加完這節目後，他們回去也會自我改進音準，所以節目很好，「很多人過往為唱得好聽，沒有理會音準問題，其實是對作曲人的不尊重，你看沒有人會改貝多芬的樂曲，但流行曲卻有很多人會改，這是對作曲人不尊重。」Eric笑言：「這個節目是重新給予作曲人尊重，同時提升全香港人耳朵的敏感度。」

Eric不會簽參賽素人成為旗下歌手

有報道指，有40歲人母素人参賽者成功奪取10萬元獎金？二人表示，因為還未播出該集，所以不可以透露太多，只能說錄影了的集數中，暫時有一位素人成功奪取10萬元，他們也很想有更多參賽者成功奪得大獎。Eric慨嘆，有很多參賽者不肯拿錢走，因為他們想唱到最尾，導致分文也拿不到。至於會否邀請多些歌手參加這節目？Eric感到，有很多歌手背負着很多包袱，但側田出來參賽之後便會較容易邀請更多歌手，森美也表示，有些時候是唱片公司不讓歌手參與。問他們可有留意早前側田、林宥嘉、柳應廷及吳林峰舉行的音樂會入座率偏低？二人均表示不知道，但卻覺得4位是唱得之人，有很多原因令入座率未如理想，未必與歌手有關。他們還打趣說：「叫他們幾位歌手來參加這節目吧！哈哈！」問Eric會否打算參賽奪取10萬元獎金？他表明，一定不會，因為知道自己唱得有多好。追問他可會簽參賽素人成為旗下歌手？他同樣表示，不會，幫XiX也純粹是幫忙，自己完全不是做經理人的材料，早前XiX參與這節目時，自己又要照顧他們還要主持節目，差點失去半條人命。森美即大讚他說：「他真的很用心去做經理人，真的很盡責。」

